La cuarta temporada de “Riverdale” empezó con un homenaje a Luke Perry, quien interpretó a Fred Andrews en la serie de The CW. En ‘In Memoriam’ (4x01), Archie recibe la noticia de la muerte de su padre mientras está desayunando en Pop’s con Jughead, Betty y Veronica. Más tarde, FP Jones le explica que Fred se dirigía a su hogar desde Cherry Creek, pero cuando se detuvo a ayudar a un automovilista varado, apareció otro vehículo a gran velocidad y lo atropelló.

Archie no se conformaba con el hecho de que su padre muriera tratando de ayudar a otra persona, mientras él que lo atropelló huyó del lugar. Sin embargo, ese sentimiento desapareció cuando en su viaje a Cherry Creek para recoger el cuerpo de su padre conoce a la mujer que Fred salvó. Ella le reveló que su padre no solo se bajó a ayudarla con la llanta de su vehículo, sino que al ver un auto dirigiéndose hacia ella, la empujó fuera del camino y tomó su lugar.

El primer capítulo de la cuarta entrega finaliza con Archie llevando el cuerpo de su padre de regreso a Riverdale, pero antes de que pueda llegar a la ciudad, FP lo detiene y lleva a Fred escoltado por la policía a su casa, así el pueblo en lugar de un desfile del 4 de julio tiene una amorosa despedida a Fred Andrews (Luke Perry).

TRÁILER DEL EPISODIO 2 DE TEMPORADA 4 DE “RIVERDALE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 2 DE TEMPORADA 4 DE “RIVERDALE”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘Fast Times at Riverdale High’ (4x02), segundo episodio de la cuarta temporada de “Riverdale”, mientras Archie alienta a Mad Dog a asistir a Riverdale High y unirse al equipo de fútbol, Jughead conoce al Sr. Chipping, quien le ofrece un lugar en una escuela de élite llamada Stonewall Prep.

En tanto, Veronica está en problemas cuando la información sobre su participación en el arresto de Hiram se filtra al público, Kevin solicita un lugar en el Blue & Gold para hacer las paces con Betty, y Cheryl se enfrenta cara a cara con el Sr. Honey, el nuevo director de la escuela.

Por lo visto en el tráiler de este capítulo, escrito por Roberto Aguirre-Sacasa, los cuatro protagonistas no inician el año escolar con pie derecho, Archie, Veronica, Betty y Jug llegan tarde al primer día del último año.

En el avance también se puede ver las parejas protagonistas de “Riverdale” disfrutando se su amor. Además, luego de su paso por la Farm, Kevin vuelve al escenario, aunque ahora está solo y aparentemente en peligro.

¿Qué sucederá con Betty,Veronica, Archie y Jughead en el nuevo episodio de "Riverdale"? (Foto: The CW)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 4 DE “RIVERDALE”?

‘Chapter Fifty-Nine: Fast Times at Riverdale High’, segundo episodio de la cuarta temporada de “Riverdale” se estrenará este miércoles 16 de octubre de 2019 a las 8:00 pm (hora local) a través de The CW en Estados Unidos, mientras que en América Latina estará disponible el jueves 17 de octubre a las 00:38 am a través de Warner Channel.

Tras su emisión, el capítulo está disponible ONLINE en las plataformas digitales de The CW en su país de origen, mientras que en América Latina tendrá que esperarse que Netflix, dueña de sus derechos de distribución en esta parte del mundo, lance la entrega completa.

En España los nuevos episodios son emitidos por Movistar Series, un día después de su estreno en Estados Unidos.

Las tres primeras temporadas de “Riverdale” están disponibles en Netflix.