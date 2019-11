En el quinto episodio de la cuarta temporada de “Riverdale” Veronica elige un bando, quiere a su madre libre y a su padre tras las rejas, es decir, la guerra entre los Lodge continúa. En tanto, Betty explora su futuro y su pasado complejo, Archie lucha contra el crimen y ¿los asesinos de Jughead son atrapados?

‘Witness for the Prosecution’ (4x05) empezó con Veronica preparando la defensa de Hermione junto a la madre de Archie, Mary. Pero vencer a Hiram no es tarea fácil y presiona para que Pop Tate adita que alertaron los libros de contabilidad.

Como último recurso Ronnie busca al gobernador Dooley y lo chantajea para que le otorgue un perdón a su madre, sin embargo, cuando todo parece a favor de Hermione, la misma mujer de cabello oscuro y piernas largas que escuchó la conversación de Veronica y el gobernador se presentó en el juzgado como la otra hija de Hiram y consiguió que el fiscal retire los cargos en su contra.

LOS GENES DEL ASESINO SERIAL

Por sugerencia de su hermano Charles Betty se unió al Programa de Entrenamiento Junior del FBI y llevó a Kevin con ella. En sus primeras clases descubre que posee los genes del asesino serial y empieza a entrar en pánico.

Sin embargo, todo lo que ella recuerda como pruebas de su peligrosidad está fuera de contexto. Ella mató a su gato, Caramel, pero lo hizo porque fue atropellado y por presión de su padre para terminar con su dolor. Así que tener los genes no la hace una asesina.

Por lo pronto, Betty tiene un nuevo misterio que resolver: vigilar a su hermano, quien también posee el gen del asesino serial y en el que no confía. Bueno, luego de saber que escucha las conversaciones de su hermano nosotros tampoco confiamos Charles.

EL VIGILANTE ENMASCARADO

Archie cambia su disfraz de Halloween por una máscara y una sudadera con capucha, pero aún está dispuesto a limpiar las calles de Riverdale de criminales. Andrews y Munro ponen como regla para permanecer en el centro comunitario mantenerse alejado de Dodger, un par de niños lo transgrede la norma, pero el resto obedece.

En tanto, Archie descubre que Dodger está presionando a las empresas locales para quejarse del centro comunitario amenazando con levantar su "protección" si no lo hacen. El hjo de Fred encara al delincuente y le orden que se marche de la ciudad, pero este se niega y lo amenaza de muerte.

LOS ASESINOS DE JUGHEAD

Por otro lado, aunque al inicio Jughead quiere dejar Stonewall Prep, luego de descubrir que su abuelo Forsythe era un excelente escritor y que le enviaba los libros de Baxter Brothers, el hijo de FP decide quedarse, y postular para ser el sucesor de Chipping.

Este episodio de “Riverdale” cierra con un nuevo flashforward. FP irrumpe en la escuela y arresta a Betty, Veronica y Archie por el “asesinato a sangre fría de mi hijo, Jughead Jones”. ¿Ellos mataron a Jug? ¿Realmente está muerto?