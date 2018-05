Rosario Dawson es una de las figuras más queridas de las series de Marvel en Netflix gracias a su papel como la enfermera Claire Temple. Esta situación podría cambiar súbitamente, según ha señalado la propia actriz en los últimos días.

Dawson recientemente participó en la Comic Con de Londres y en una entrevista puso en duda su participación en los proyectos de Netflix.

"No sé si volveré después de esto, siendo honesta, pero han sido unos años increíbles. He estado en un montón de programas diferentes", contó Dawson a Comicbook.com.

La aritsta indicó que le preocupa su situación familiar y dio a entender que quiere darse un tiempo para este aspecto de su vida, tras aparecer en una gran cantidad de producciones del universo Marvel.

"Me refiero a que no sé si es que harán una tercera temporada de 'Luke Cage' o si se les ocurrirá alguna forma de colocarme en 'The Punisher', así que siento que he estado haciendo cada uno de estos shows", explicó la artista. "Sin embargo, mi hija está en la secundaria, así que no quiero estar a 3000 millas de ella por el trabajo", añadió.

De momento, la última aparición de Claire Temple en las series de Marvel será en la segunda temporada de "Luke Cage", que llega a Netflix en la segunda mitad de junio. La primera aparición de Rosario Dawson en ese papel fue en la primera temporada de "Daredevil", estrenada en 2015.