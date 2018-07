Roseanne Barr: "Tengo demasiadas ofertas de trabajo"

Luego de la polémica cancelación de "Rosanne", la protagonista y creadora de dicha serie, Roseanne Barr, estaría cerca de volver a la televisión. La misma Barr fue la encargada de dar a conocer esta información.

La actriz recientemente conversó con el rabino ortodoxo Shmuley Boteach, sobre su vida luego de que "Roseanne" fuera dada de baja.

"Me han ofrecido demasiadas cosas y ya casi he aceptado una oferta realmente buena para volver a la televisión, por lo que podría hacerlo. Bueno, lo veremos", contó la actriz.

Como se recuerda, Roseanne Barr fue duramente criticada por sus comentarios racistas y xenófobos contra Valerie Jarrett, asesora presidencial durante el mandato de Barack Obama. Casi de inmediato, ABC decidió terminar con "Roseanne" como medida ejemplar, pese a que la serie tenía excelentes niveles de audiencia.

Valerie Jarret fue asesora de Barack Obama durante el segundo periodo como presidente del demócrata. "Roseanne" fue cancelada por ABC luego de que Roseanne Barr usara términos racistas para referirse a Jarrett. (Foto: AFP) AFP

Sin embargo, recientemente se confirmó que la cadena de televisión está trabajando en una nueva serie 'spin-off' llamada "The Conners", que tendrá al elenco y todos los empleados de la serie original, pero prescindirá de la antigua protagonista.

Sobre esto también habló Barr, señalando que el hecho de renunciar a "Roseanne", es para ella en parte una "penitencia" por haber hecho que todos los involucrados en la producción perdieran sus trabajos con la cancelación.

"Pensé que al abandonar el trabajo de mi propia vida y pidiendo no regresar a este, tendría una penitencia", contó la actriz. "Yo solo sé que eso era lo correcto y quise hacerlo porque he vivido la mayor parte de mi vida para hacer lo correcto con toda la gente, no solo los judíos", explicó la actriz al rabino.

En cuanto a Valerie Jarrett, Roseanne Barr señaló que todavía no se ha comunicado con ella para pedirle disculpas. La creadora de "Roseanne" dijo estar "rezando para hallar las palabras adecuadas" cuando le toque hablar con Jarret.