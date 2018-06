Roseanne llora al disculparse por comentario racista

El 'revival' de "Roseanne" fue cancelado luego que la protagonista Roseanne Barr realizara un tuit racista contra la ex asesora de Barack Obama, Valerie Jarrett, a la cual describió como el "bebe de hermanos musulmanes y del planeta de los simios".

En una entrevista realizada el 31 de mayo por el rabino Shmuley Boteach, una personalidad conservadora de la radio y presentador de "TLC Shalom in the Home", la actriz estadounidense lloró al disculparse por lo que había dicho. Esta conversación recién fue compartida con el público este fin de semana.

"Es realmente difícil decir esto, pero no quise decir lo que ellos piensan que dije, y eso es lo que es tan doloroso", dijo Barr. "Pero tengo que enfrentar que lastimé gente", indicó.

"No quiero usar excusas", dijo la actriz, a pesar de haber culpado al fármaco Zolpidem, el cual consume, como responsable de sus comentarios.



"Me disculpo con cualquiera que haya pensado, o se haya sentido ofendido con lo que dije. No es algo que quise decir, de hecho, lo no quise decir. Era mi propia ignorancia, y no hay excusa para esa ignorancia... No quise decir eso de la manera en que dicen que lo quise decir ... Soy un montón de cosas, una boca suelta y todo eso, pero estoy no soy estúpida, por el amor de Dios. Nunca hubiera llamado ingenuamente a ninguna persona negra... un mono. Simplemente no haría eso. Yo no hice eso. Y la gente piensa que hice eso y simplemente me mata ", dijo la intérprete estadounidense.

NUEVA SERIE SIN ROSEANNE

La cadena de televisión ABC anunció hace unos días que habrá una nueva serie con los mismos personajes de "Roseanne", aunque sin la presencia de Roseanne Barr.

Tras la cancelación, cerca de 200 trabajadores se quedaron sin empleo. "Es bastante devastador para todos los que trabajaron en esa serie que ahora son parte del daño colateral como resultado de las creencias racistas de su estrella", dijo Rebecca Sun a The Associated Press.