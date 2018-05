Sara Gilbert: "Los comentarios de Roseanne Barr son aborrecibles"

La súbita cancelación de la serie "Roseanne" no solo ha dado lugar a una gran polémica, sino que también ha supuesto que los empleados de la producción pierdan sus trabajos. Entre ellos están los miembros del reparto, quienes han comenzado a pronunciarse sobre el incidente que desencadenó el cierre de la producción.

John Goodman, quien interpretaba al esposo de Barr en la serie, ha optado mantener un perfil bajo y ha sido bastante cuidadoso en sus comentarios.

"No es que no los respete, chicos. Preferiría no decir nada a causar más problemas", dijo el actor este miércoles a un reportero de Entertainment Tonight.

Como se recuerda, su compañera publicó en Twitter una serie de comentarios racistas y xenófobos contra Valerie Jarrett, antigua asesora de Barack Obama. Pese a disculparse, el daño ya estaba hecho y ABC decidió cancelar "Roseanne" pese a tener un índice de audiencia bastante positivo.

Al ser consultado sobre las palabras de Barr, Goodman no quiso ahondar en la situación y evitó hablar negativamente sobre su colega. "No sé nada nada al respecto. No lo he leído", dijo el actor.

En cuanto a las consecuencias que tuvo la cancelación de "Roseanne" para él, Goodman se mostró irónico señalando que "de cualquier manera no iba a ganar el Emmy". "Ya he estado ahí 12 veces y si no tengo uno hasta ahora, no voy a conseguirlo", añadió.

Poco después, otros miembros del reparto compartieron sus impresiones, entre ellos Sara Gilbert, quien se mostró sumamente crítica con Roseanne Barr.

"Los comentarios de Roseanne sobre Valerie Jarret son aborrecibles y no reflejan las creencias de nuestro reparto, equipo o cualquiera de los involucrados en nuestro show", escribió la actriz que interpreta a Darlene Conner-Healy.

Michael Fishman también mostró su rechazo a las palabras de Roseanne, señalando que tenía la responsabilidad de deslindar de los comentarios de su compañera.

"Si bien extrañaré ser parte de la familia de ABC, creo que sentarse atrás o pemanecer en silencio, en un intento de distanciarme de las acciones o declaraciones de los demás, respaldaría o aplacaría sin querer aquellas palabras, las cuales considero verdaderamente ofensivas", sostuvo el actor.