"Roseanne" y otras series manchadas por la conducta de sus actores

"Two and a Half Men". La vida disipada de Charlie Sheen, incluyendo su adicción a las drogas terminaron con su despido de la serie cómica en 2011, lo que terminó hiriendo de muerte a "Two and a Half Men". Para ese entonces, Sheen ya se había ausentado del rodaje varias veces e insultado al productor Chuck Lorre. Cuatro años más tarde, el actor contó que estaba infectado con el VIH. (Foto: Difusión)