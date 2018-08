Ruby Rose de "Orange is the New Black" será Batwoman

Flash, Supergirl y Green Arrow tienen que hacerle espacio a una nueva heroína. Se trata de Batwoman, quien aparecerá en el próximo crossover de las series de DC y, próximamente, tendrá su propio show. Este martes el canal The CW indicó qué actriz la interpretará.

De acuerdo a Variety, se trata de Ruby Rose, la cual interpretó a la interna Stella Carlin en la serie de televisión "Orange is the New Black", donde fue cómplice y amante de la protagonista, Piper Chapman.

En la serie de "Batwoman", Stella Carlin interpretará a Kate Kane, cuya sed de justicia la lleva a tomar la identidad de una vigilante clandestina y patrullar así las calles de ciudad Gotham gracias a sus habilidades de combatiente experta.

De acuerdo al portal Deadline, la producción de Greg Berlanti hizo hincapié durante el casting la necesidad de contratar a una actriz lesbiana (como Ruby Rose), orientación sexual que se corresponde con la del personaje en la ficción.

Si Batwoman aparece en las series de The CW, ¿hay posibilidades de que aparezca Batman? De acuerdo a Mark Pedowitz, presidente del canal, aún no hay planes para ello. No obstante, en 2017 el personaje de Oliver Queen confirmó la existencia del millonario Bruce Wayne en una rueda de prensa.