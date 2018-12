RuPaul's Drag Race: Farrah Moan habla de su pelea con Gia Gunn en "All Stars 4"

Farrah Moan concedió una entrevista a EW.com donde habló de su reciente eliminación en "RuPaul's Drag Race: All Stars 4", y del enfrentamiento que tuvo con Gia Gunn, la "villana" del reality.

Como se sabe, en el último episodio del programa que se transmite en Netflix, Gia Gunn sembró el caos y se convirtió en una molestia para Farrah Moan. La drag queen transgénero se acercó a Farrah para recordarle una antigua pelea, lo que desencadenó en un fuerte cruce de palabras entre ellas.

Ante las críticas, Gia se ha defendido diciendo que todo se trata de una edición de los productores de "RuPaul's Drag Race: All Stars 4" y que nada de lo que se ve es real.

"Odio cuando las reinas culpan a la edición en lugar de solo decir que eso es lo que sucedió y eso es lo que hice", ha dicho Farrah en referencia a la excusa que ha dado Gia.

Además, asegura que le sorprendió ver que Gia criticaba tanto su trabajo, pues durante las grabaciones del programa se comportó completamente diferente. "Mis interacciones fueron muy agradables, así que me sorprendió que ella hablara de mí a mis espaldas, y cuando me enfrentó no tenía idea de que eso iba a suceder", añadió.

Farrah Moan señala además que su relación amical con Valentina sigue intacta, a pesar de que esta última fue quien la eliminó del programa.

"Ella hizo lo que tenía que hacer. Valentina siempre tendrá un lugar en mi corazón. Quiero felicitarla por ser una competidora justa. Ella se veía hermosa y la amo", indicó.

El próximo episodio de "RuPaul’s Drag Race: All Stars 4" se estrenará en Netflix el sábado 29 de diciembre.