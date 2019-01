"RuPaul's Drag Race": Gia Gunn dice que tuvo enfrentamiento con RuPaul en "All Stars 4"

Tras su salida de "RuPaul's Drag Race: All Stars 4", Gia Gunn sigue levantando polémica. Ahora, la drag queen trangénero aseguro que tuvo un enfrentamiento con RuPaul durante el programa, pero que esto no salió al aire porque fue editado por la producción.

Según recoge la revista Out, Gia Gunn participó en "Race Chaser", un podcast de resumen de "RuPaul's Drag Race" presentado por las ex concursantes del reality Willam y Alaska. En él, Gia señaló que le expresó a la producción su deseo de abandonar la competencia después de un acalorado intercambio con RuPaul.

Como se recuerda, RuPaul dijo en una entrevista con The Guardian que "probablemente no" aceptaría a una drag queen transgénero en el programa. El cantante y presentador de TV se disculpó más tarde, tuiteando: "En los 10 años que hemos hecho 'Drag Race', lo único que hemos evaluado es el carisma, el nervio y el talento. Y eso nunca cambiará".

Gia indica que tuvo una fuerte conversación sobre ello con RuPaul, pero "por supuesto que no se emitió".

"Me sentí completamente ignorada", dijo. "No me sentí reconocida. No me sentía con ganas de estar ahí en la competición. Y la verdad es que realmente lastimé mis sentimientos y dije: 'Si tengo este sentimiento de ella (RuPaul) y no me siento muy bien recibida, ¿qué diablos estoy haciendo aquí?'', agregó.

Gunn comenta además que la invitaron para "limpiar" la controversia que sembró Ru sobre las drag queens trans, y que al darse cuenta pensó en renunciar, pero no lo hizo porque los seguidores iban a pensar que era débil. "No quería que la gente me viera como una desamparada o que viera a esta persona trans como débil o incapaz de superar la competencia", finalizó.

Queda ver si "All Stars 4" tendrá una reunión al finalizar el reality, y si habrá una confrontación entre Gia y Ru sobre su paso por el programa.