RuPaul en Los Simpson: el episodio donde Homero se transformó en drag queen

El ganador del premio Emmy, RuPaul, hizo una aparición especial en Los Simpson, en un capítulo estrenado el 18 de noviembre último como parte de la temporada número 30 de la serie animada.

En el episodio titulado "Werking Mom", Homero y Marge conocen a la célebre drag queen. La mamá de Bart, Lisa y Maggie es confundida como una drag tras aceptar el cambio de look de su estilista. Homero también se transformó en una reina de la noche para apoyar a su esposa en un momento complicado.

Asimismo, Marge y RuPaul cantan "Glamazon", hit de la estrella de la televisión.

Además de RuPaul, la drag queen Raja, ganadora de la tercera temporada de "RuPaul's Drag Race", también aparece en el capítulo.

"Estoy muy orgulloso de anunciar mi aparición en #TheSimpsons", dijo Raja en Instagram. "No puedo describir lo honrado que me siento de que me hayan pedido hacer este episodio que se emitirá el 18 de noviembre, con el invitado especial @rupaulofficial”, indicó.