"Sabrina": el antes y después de las tías Hilda y Zelda | FOTOS

La serie de los noventa "Sabrina, la bruja adolescente" cumple 22 años de haber lanzado su primer capítulo. Además, el 26 de octubre se proyectará en remake de esta. Por ello, recordamos a las incondicionales tías de la protagonista, Hilda y Zelda.



"Sabrina, la bruja adolescente" es un sitcom estadounidense que fue muy famoso en los años noventa. Esta serie está basada en el cómic homónimo de Archie Comics.

La producción se estrenó el 27 de septiembre de 1996 en la cadena ABC, y se volvió famoso a nivel mundial gracias a Nickelodeon.

"Sabrina" estuvo protagonizada por Melissa Joan Hart, quien interpretó a Sabrina Spellman, una joven que al cumplir 16 años se entera que es mitad bruja. Ella vive con sus tías de 600 años, hermanas de su papá y brujas también.

Hilda (Caroline Rhea) y Zelda (Beth Broderick) son las recordadas tías de Sabrina. En la historia, también es importante mencionar a Salem, el mágico gato parlante que vive con las hechiceras.

Caroline Rhea después del último capítulo de "Sabrina" continuó con la actuación. Ella ha participados en las películas "To Be Fat Like Me", "Sordid Lives: The Series" y entre otras . En la actualidad, brinda su voz para el famoso dibujo animado "Phineas y Ferb".

La otra 'tía' de Sabrina, Beth Broderick también continuó en la actuación haciendo pequeños papeles en las series y películas "The revenge of the bridesmaids", "Supernatural" y entre otras.