"Sabrina": el antes y ahora de los personajes de la serie original | FOTOS

"Sabrina, la bruja adolescente" tuvo siete exitosas temporadas; dónde el público vio crecer y madurar, durante siete años, a cada uno de sus personajes. Desde su desaparición de las pantallas han pasado 15 años, algunos han seguido en la actuación, mientras que otros no. Así se encuentran tus personajes favoritos.

Harvey Kinkle: Interpretado por Nate Richert, fue uno de los mortales personajes principales. Fue el novio de Sabrina hasta el final de la cuarta temporada, cuando se entera de que ella es una bruja. Sin embargo, en el último capítulo de la serie, ambos vuelven a estar juntos, pues eran almas gemelas.

Nate Richert luego del final del programa, apareció en algunas producciones sin mucho éxito; por lo que pasó a dedicarse a la música.

Hilda Spellman : Interpretada por Caroline Rhea, fue la tía más alocada y permisiva. Salió un tiempo con Drell, del Concejo de Brujas, con quien se iba a casar; apoyaba a Salem en su conquista del mundo; pero terminó cuidándolo cuando fue convertido en gato.



Caroline Rhea es una actriz, comediante, guionista, directora y productora canadiense. Luego de "Sabrina, la bruja adolescente", no tuvo muchas apariciones en la televisión. Fue la voz del personaje de Linda Flynn Fletcher en la serie de Disney, Phineas y Ferb.

Zelda Spellman : Interpretada por Beth Broderick, era una mujer muy inteligente y sensata, aunque un poco autoritaria y estricta. Bruja científica especializada en el área de la Física, era quien ideaba los experimentos de pociones.



Beth Broderick, actriz estadounidense, ha participado en varias producciones como Man of the Year, Hearts Afire, Supernatural y Glory Days. También desempeñó un pequeño papel en la película Stories of passion 26.