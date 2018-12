"Saint Seiya" de Netflix: ¿Fue correcto convertir a Shun en mujer?

En la próxima serie de "Saint Seiya" ("Los Caballeros del Zodíaco"), producida por Toei Animation para Netflix, Shun de Andrómeda no es un hombre. Si bien el guionista explicó los motivos detrás de esta decisión, que va por el lado de la representatividad femenina, hay muchos fans molestos en redes sociales.

Eugene Son, guionista de "Saint Seiya", dijo que se consideró ampliar el rol de Saori (la diosa Atenea) y hacer que pelee junto a los otros guerreros. No obstante, se decidieron por tomar un personaje establecido y cambiar su sexo. "No lo veo como cambiar el personaje. El Shun de Andrómeda original es todavía un gran personaje. Pero esta es una nueva interpretación", dijo. Pueden leer más de lo dicho por el escritor aquí.

¿Está Eugene Son en lo correcto o no? A continuación, compartimos tres críticas que han tenido repercusión en redes sociales. La primera es una publicación de una web especializada en audiovisuales, la segunda es de una ilustradora de cómics y la tercera del jefe de redacción de una revista dedicada a la cultura popular:

Juan Carlos Saloz, Fotogramas.es:

"Fuera cual fuera su motivación, Kurumada creó con Shun un personaje que presentaba una masculinidad muy alejada a la prototípica. Una masculinidad con la que muchos niños podrían sentirse identificados, por más que tuvieran que callárselo en las largas horas del patio. Por todo ello, que Netflix haya convertido al personaje en una mujer no puede ser una decisión menos acertada. Shun es uno de los iconos más importantes de la comunidad homosexual en el anime (o, como mínimo, de las masculinidades alternativas) y convertirlo en una mujer es dar un enorme paso atrás. Es afirmar que el rosa, efectivamente, es un color de chicas. Es gritar a los cuatro vientos que tus amigos de la infancia tenían razón: si te gusta Shun, eres gay."

Fanny Rodríguez, ilustradora y artista de cómics:

"Si bien digo que debemos darle a la serie una oportunidad, convertirlo en mujer parece más una decisión retrógrada que cualquier otra cosa. Déjenme explicarme: Shun es bastante diferente de sus amigos, es un adolescente sensible, bueno y preocupado que preferiría no acudir a la violencia, pero lo hará para proteger a sus amigos y dar paz al mundo. Todo eso mientras viste una genial armadura rosa. No solo porque era mi caballero de bronce favorito cuando era niña, él podía patear traseros si quería. Fue el único en derrotar a un caballero de oro sin necesitar cometer suicidio. Su personalidad y que decida cómo pelear como personaje masculino es lo que lo convierte en un modelo a seguir. Parece que, al cambiar a Shun a una mujer, se está borrando el ejemplo de que los hombres pueden ser sensibles y patear traseros al mismo tiempo; además de que las mujeres tienen que ser las sensibles. Pero tal vez solo soy yo quien lo ve de ese modo".

Carlos Maidana, jefe de redacción de la revista Replay:

"Podrían haber hecho el Dragón femenino o el Fénix femenino, o ni hablar el Cisne femenino, pero no; eligieron al 'rarito' y lo hicieron mujer. Shun es el único personaje que perdía 'personalidad' si lo hacen mujer, los otros cuatro Santos de Bronce principales podían seguir teniendo sus plots IGUALES, de base, siendo femeninos. Seiya buscando a su hermana. Shiryu con la relación con su maestro. Hyoga con su madre/familia. Ikki y su deseo de venganza transformado. ¿Qué personaje hubiera sido mucho mejor personaje femenino? Ikki. ¿Por qué? Ikki es un cliché de todo lo que la masculinidad representa (en oposición a lo femenino): sacrificio, cuidar al otro, la ayuda eficiente, al salvador, el sufriente que se levanta; características que no cuajan en un personaje femenino tradicional, y ahí si hubiera estado bueno. Porque ante todo, los hombres no lloran."

DATO

"Los Caballeros del Zodíaco: Saint Seiya" de Netflix llega en 2019.