"Luis Miguel": salió el primer defensor de Luisito Rey

"A mí no me gustó cómo ha sido puesto en la serie, él no era así, era una persona muy amable", dice Fito Girón sobre Luisito Rey, considerado el villano de México por la serie televisiva de Luis Miguel.

El ex conductor de televisión conoció a ambos a fines de los 70, y fue uno de los primeros en oír cantar a El Sol.

En la producción autorizada para Netflix, Luis Rey es puesto como un hombre abusivo y violento con el cantante y con su mamá.

"Él era muy amable, un bohemio de hueso colorado, le encantaba cantar y componer y pues vio futuro como lo hizo el padre de los Jackson (Michael), le enseñó a leer música y Luis Miguel lo es por su padre, no hay de otro color, yo viví eso", agrega.

Girón fue en los 70 y 80 uno de los rostros más visibles en tv de México, por programas como "Fiebre del 2", "Fantástico animal" y "La carabina de Ambrosio".

Por su cercanía con los cantantes varios de ellos convivivían con él, como los Menudo, y en un reunión de ellos conoció a Luismi.

"En una comida en mi casa estaban los de Menudo porque mi hija Daniela, de entonces nueve años, quería conocerlos. Estábamos cantando una bohemia, con guitarra, y Luisito le dijo a Micky, que tenía siete años, que cantara y él no quería", contó.

"Lo hizo y wow, qué bestia, cómo cantaba este chico, me acordé de Joselito (actor y cantante español). Nació con un tesoro en su voz y mucha estrella", recuerda.

Subraya que es inmerecida la forma en que la serie encabezada por Diego Boneta ha retratado a Rey, sin descartar que hubiese algo oculto.

"No me ha gustado cómo lo ponen, pienso que no era así; ahora, a lo mejor en casa le pegaron ( a Luis Miguel), ¡yo qué voy a saber!".

"Lo que me tocó observar y convivir en reuniones, que no fueron muchas, con mi gran amigo Andrés García, es que siempre fue una persona agradable; la mamá (Marcela Basteri) era divina, ahora dicen que el papá la mandó matar, hazte fama y échate a dormir", señala Girón.