“Salvado por la campana”, aquella serie de fines de los 80s y principios de los 90s, protagonizada por Zach, Screech, AC Slater, Kelly, Jessi y Lisa, se une a la todavía fuerte moda de los ‘revivals’ y estrena este miércoles su nueva versión 2020.

Con una historia renovada y gran parte de su elenco original incluido, esta secuela llega con una gran ausente: el personaje de Screech, papel protagonizado por el polémico Dustin Diamond, quien antes de este estreno declaró que la serie no sería la misma sin él.

La ausencia de Diamond ya se venía venir, luego que el actor no fuera incluido en el reencuentro de 2019, la serie de escándalos que protagonizó en los últimos años, incluyendo la publicación de una autobiografía llamada “Behind the Bell”; en la cual atribuye ciertos vaivenes sexuales a sus colegas.

En entrevista con TMZ en febrero de este año, Dustin Diamond sostuvo que su personaje es sinónimo del programa y esperaba que sus antiguos compañeros de reparto se unan para que esto suceda.

Ya estrenado el programa, solo Elizabeth Berkley se refirió a la ausencia de Diamond.

“No sé si hará acto de presencia”, dijo la actriz a Us Magazine. “Veremos si hay otra temporada. Tal vez sea algo para explorar y no he hablado con él en mucho tiempo”, agregó quien diera vida a Jessica Spano en la serie.

El que más tiempo estuvo en la serie

Diamond interpretó por primera vez a Samuel “Screech” Powers en “Good Morning, Miss Bliss”, un programa de televisión de 1988 producido por Disney que antecedió a “Saved by the Bell” y en el cual también actuaban Mark-Paul Gosselaar como Zack Morris y Lark Voorhies en su papel de Lisa Turtle.

Un año después, ese mismo personaje despegaría en popularidad en “Salvado por la campana” hasta 1992 junto a la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, su interpretación no terminaría aquí. En 1994, Diamond seguiría poniéndose en la piel del torpe Screech en “Salvado por la campana: la nueva clase” hasta el 2000. Y por si esto fuera poco, llegaría a la universidad en la breve “Saved by the Bell: The College Years”.





De escándalo en escándalo

Las polémicas de Diamond datan de hace varios años. Tras su paso por “Salvado por la campana” y todas sus variables, el actor dirigió y lanzó su propio video sexual, llamado “Screeched: Saved by the Smell” en 2006. Tiempo después, en el programa ¿Dónde están ahora?” de Oprah Winfrey, acusaría a un doble de hacerse pasar por él.

En 2014, Diamond fue puesto en prisión por apuñalar a un ahombre en un bar y en 2016 volvía a ser apresado por violar su libertad condicional.

El último problema en el que se ha visto envuelto el actor fue en junio del 2020. Según TMZ, Dustin Diamond le debía al Banco Wells Fargo US$ 269,329.36; situación que lo puso al borde del desahucio. El mencionado portal, reveló que Diamond “ni siquiera sabía que estaba tan atrasado con la hipoteca, porque no ha estado en la propiedad de Port Washington desde enero del año pasado, ya que ha estado viviendo en Florida”.

El revival de “Salvado por la campana” se estrenó el 25 de noviembre en Peacock, una empresa por streaming relativamente nueva.

El nuevo programa presenta un nuevo elenco de alumnos de la escuela Bayside High, en el que AC Slater y Jessie Spano trabajan como profesores. Entre los nuevos rostros veremos a los hijos de personajes del original, como Mack Morris (Mitchell Hoog), hijo de Zack (Mark-Paul Gosselaar) y Kelly (Tiffani Thiessen) y Jamie Spano (Belmont Cameli), el hijo de Jessie.

La serie se centrará en el choque cultural entre los chicos privilegiados de esta escuela y un grupo de nuevos estudiantes de otros distritos que víctimas del cierre de sus escuelas han tenido que llegar a esta institución. Un detalle a tener en cuenta es que Zack Morris, ahora gobernador, está detrás de las polémicas medidas.

Dato

Lark Voorhies quien interpretó a Lisa Turtle en “Salvado por la campana” sí será parte del reboot, luego de rumores sobre su posible ausencia. La noticia fue confirmada por la misma actriz a fines de octubre a través de una imagen de ella interpretando de nuevo al personaje. “¡SORPRESA! ¡Lisa Turtle regresará con su familia de Bayside High! ¡La cuenta atrás está en marcha, así que marque sus calendarios! 25 de noviembre”, escribió en su cuenta de Instagram.

