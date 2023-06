Ambos son íconos en su trabajo. El primero, un nombre vinculado a la historia moderna del cine. La segunda, ganadora del Oscar y el Emmy que dejó su marca en la televisión y cuya leyenda todavía se está escribiendo. Son Samuel L. Jackson y Olivia Colman, juntos por primera vez en la serie “Secret Invasion” de Marvel Studios, que llegó esta semana a la plataforma de streaming Disney+.

Jackson, famoso en todo el mundo por la película “Pulp Piction” (1994), vuelve a interpretar a Nick Fury, maestro en el espionaje que ha regresado a la Tierra luego de pasar años en una estación espacial. Ahora enfrenta una nueva amenaza cuando una facción de los skrulls, extraterrestres que pueden transformarse en cualquier persona, quieren tomar el planeta. Fury se une a sus aliados, incluidos Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) y el skrull Talos (Ben Mendelsohn) que hizo su vida en la Tierra.

En medio de esta lucha para salvar a la humanidad está Sonya Falsworth (Olivia Colman), agente británica con talento para la violencia, pero que jamás pierde los buenos modales. “Me encanta que hayas dicho que ella es cortés. Sonya puede ser un poco perversa, pero lo es con una sonrisita y un comentario divertido. Creo que ella es muy divertida de interpretar y realmente lo disfruté”, contó a este diario Colman, en entrevista a distancia por medio de Zoom.

“Secret Invasion” muestra a humanos en duda para decidir en quién confiar cuando el aspecto físico puede imitarse. También es una historia con un componente social, el de refugiados de otro planeta en un mundo que no está preparado para recibirlos. De igual modo, como en la narración ningún lado del conflicto es completamente bueno, estamos ante una historia de alta carga política.

“(El asunto de los refugiados) es un problema del mundo real que es tratado en esta serie de una manera específica. Espero que la audiencia, mirándola, tendrá la misma idea que tú. Generalmente, la gente se conecta a ver (algo) para evadir los problemas diarios del mundo, y tener una especie de escapismo, pero también hay personas que no prestan atención a lo que pasa a su alrededor porque están demasiado ocupadas encargándose de sus vidas. Tal vez (con esta serie) puedan detenerse y decir ‘oh, espera un minuto. Esto se siente real’”, indicó Jackson a este diario.

Esta serie también representa la primera vez que Samuel L. Jackson tiene el rol protagónico en una historia de Marvel Studios. Hasta ahora siempre había sido un secundario. “Cuando la gente me decía que Nick Fury merecía su propia película, yo no pensaba que una o dos horas serían suficientes para decirte quién es él realmente. Esta es una oportunidad de ir a lugares con Nick a lo que normalmente no vas. Generalmente está en el trabajo, en una nave espacial o en el campo en algún lado. Ahora, de pronto, tiene una llave de casa, y tiene una casa, veamos dónde vive. ¿Qué hay en el refrigerador de Nick Fury? O ¿Quién más vive ahí? Y descubres que él es vulnerable en formas que no sabíamos antes”, sostuvo Jackson.

Tres roles icónicos Samuel L. Jackson para todos 1 Jules "Pulp Fiction" (1994) Asesino a sueldo con un talento especial para citar versos apócrifos de la Biblia. Sus dos mejores escenas lo tienen a él con una pistola en la mano, En la primera, no tiene piedad con su objetivo. En la segunda, sí. En ambos casos se revela como el verdadero "bad motherfucker". 2 "Afro Samurai" (2007) Protagonista Un samurái de piel negra empieza una cacería humana en busca del asesino de su padre. Jackson interpretó al personaje principal en esta historia que combina elementos del Japón feudal con la ciencia ficción. 3 Stephen Warren "Django Unchained" (2012) Aliado de la clase dominante, el Stephen que Samuel L. Jackson interpretó en este clásico moderno del cine remite a los personajes creados como un retrato cómodo de los afroamericanos; creado por los blancos, por supuesto. Pero el actor lleva más allá el cliché, haciéndolo odioso, un "tío Tom" moderno y al que, como todos los villanos en esta cinta, recibe su merecido a base de plomo.