San Diego Comic Con 2018: ¿Qué tráilers veremos en el evento?

Los mayores anuncios referentes a la cultura popular, series, cómics y películas se llevarán a cabo esta semana en la San Diego Comic Con 2018, evento que promete congregar a unos 130.000 aficionados de todo el mundo. Como es tradición, se espera que el evento revele nuevos tráilers. A propósito, listamos los adelantos confirmados o que podrían llegar, considerando los paneles.

"THE WALKING DEAD"

Todos los años es tradición que AMC presente el tráiler de "The Walking Dead", su serie más popular. Esta vez, la presehtación sería más especial que de costumbre, pues no estará ante la audiencia Chandler Riggs, quien dio vida a Carl Grimes desde el 2018 hasta la muerte del personaje este 2018. También habrá novedades del spin-off "Fear The Walking Dead".

(Video: El Comercio)

"DRAGON BALL SUPER"

Como informa Comicbook.com, durante el panel de "Dragon Ball Super: Broly" Toei Animation revelará un tráiler exclusivo para los asistentes. Se desconoce si tal video será revelado oficialmente en internet, pero no se descarta que algún fan lo grabe.

Adelanto de la película de "Dragon Ball Super" que se estrenará a fines de 2018. (Video: Canal de YouTube de películas de Toei)

"THE FLASH"

El canal estadounidense The CW se prepara a revelar las nuevas temporadas de sus series de superhéroes interconectadas en la San Diego Comic Con: "The Flash", "Arrow", "Legends of Tomorrow" y "Supergirl". Con Oliver Queen en la cárcel y Barry Allen libre del Pensador, el universo no será el mismo de antes.

"GLASS"

Una de las cintas más comentadas del 2017, "Fragmentado" de M. Night Shyamalan, resultó ser la secuela de "El protegido". La cinta abraza su historia y legado en "Glass", película que reunirá a los protagonistas de ambas cintas: Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, todos los cuales tienen habilidades sobrehumanas. el tráiler llega este viernes, cuando el elenco y director presenten su respectivo panel en la Comic Con.

"Glass" - teaser tráiler. Video: Difusión.

"IRON FIST"

Cuando se estrenó "Iron Fist" de Netflix, nadie podía evitar mencionarla. Pero no por ser notable, sino por todo lo contrario. Ahora que el autor intelectual de ese crimen, el productor Scott Buck, está lejos de Marvel, hay esperanzas de que Danny Rand sea redimido. El panel se desarrollará este viernes.

"THE GIFTED"

Una de las series de superhéroes revelación del 2018, donde los X Men de Marvel recibieron un tratamiento más dramático sin descuidar la acción, volverá más adelante este año por Fox.

"STAR TREK: DISCOVERY"

Tras la sorpresa del capitán Lorca en el final de temporada de "Star Trek: Discovery", los tripulantes deberán hacerle frente a la Enterprise luego del viaje más peligroso de sus vidas; evento que los llevó a un universo paralelo donde los humanos y klingon son aliados contra una tiranía.

"DOCTOR WHO"

Si bien ya tuvimos un teaser a inicios de semana, podríamos ver un video más sustancioso en el respectivo panel de la San Diego Comic Con; donde la popular serie británica de ciencia ficción presentará al elenco, entre ellos a la protagonista, Jodie Whittaker.

"Doctor Who" - teaser de la temporada 11. Video: Difusión.

DATO

La San Diego Comic Con se llevará a cabo desde el jueves 19 de julio hasta el domingo 22.