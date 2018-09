San Sebastián: el festival del cine le abre paso a una comedia de época

El otoño español es como el verano de Lima y San Sebastián, la ciudad más importante del País Vasco, arde. Pero este jueves es algo más lo que calienta esta urbe costera que, aparte de estar en temporada alta de turismo, recibe su tradicional festival de cine. La culpa la tiene un rostro conocido para los peruanos.

A Paco León lo han visto hace solo unas semanas en "La casa de las flores", donde interpreta a una mujer transgénero que debe ayudar a la familia protagonista. Director, guionista y productor; él presenta en San Sebastián "Arde Madrid", serie ambientada en los años 60 que sigue a tres empleados de la diva del cine Ava Gardner, quien vivió por muchos años en la capital española y donde organizó fiestas legendarias por su desenfreno.



Creada por León (que también actúa en la serie) junto a su esposa, la guionista Anna R. Costa, "Arde Madrid" sigue a Ana Mari (Inma Cuesta), empleada del régimen del general Francisco Franco que se infiltra en casa de Ava Gardner para determinar si la diva de Hollywood es simpatizante de comunistas. Lo que descubrirá, en cambio, es el despertar de su propio deseo.



Conferencia de prensa en el Festival de cine de San Sebastián. (Foto: Alfonso Ribadeneyra)

"Es esencialmente una comedia pero no por pretenderlo, sino porque nuestra mirada sobre las cosas nos sale así", respondió Costa a la pregunta de El Comercio en la conferencia de prensa, donde le recordamos lo dicho por los conductores del Emmy 2018: que las comedias son ahora dramas de 30 minutos. "A mí de hecho me gustaría hacer un drama, pero no me sale", sostuvo.



León: "No buscamos solo el humor como una finalidad, que es hacer reír, sino contar una historia. Y a veces la risa es el camino más fácil y más auténtico para ello".



El Madrid de Ava Gardner, si bien vivía bajo la represión franquista, tenia otra sociedad oculta, donde divertirse como si fuera el último día del mundo era la única ley. Ava Gardner, precisamente, fue un ícono de liberación sexual en la ciudad y "Arde Madrid" propone mostrar ello. ¿Un enfoque feminista? Tal vez.

"Lo que le pasa a los hombres en la serie, y lo que les pasa también, creo, ahora mismo; es el desconcierto del hombre cuando descubre que la mujer no tiene que ser salvada de una almena ni está buscando casarse ni que ningún hombre la proteja. ¿Entonces qué hacemos?", dice León y la audiencia ríe.



Anna C. Romero: "(La serie) también tiene su momentos de drama y de thriller y de todo".

León: "Como en la vida".