San Valentín: películas y series de Netflix para celebrar que estás soltero 

En el día del amor y amistad, hemos preparado una lista de 10 películas y series que harán que celebres estar soltero o soltera en San Valentín. Estas ficciones de Netflix demuestran que es mejor estar solo que mal acompañado.

1. "Tú me entiendes"

Esta película de Netflix cuenta la historia de Tyler, un adolescente enamorado de su novia, que durante una discusión se acuesta con una joven llamada Holly. Ésta se obsesiona con Tyler, y la situación empeora cuando él descubre que ahora Holly estudia en su escuela.

2. "Soltera codiciada"

Esta película cuenta la historia de María Fe (Gisela Ponce de León), una mujer millennial quien después de terminar con su novio de muchos años, se enfrenta a la temida soltería. Acompañada de sus mejores amigas (Karina Jordán y Jely Reátegui) empezará una etapa llena de divertidos errores, lecciones y nuevos rumbos.

3. "Nappily Ever After"

​Esta cinta narra cómo un peluquero ayuda a una mujer a reconstruir su vida después de que un accidente en su peluquería. Esto le hará darse cuenta de que no está viviendo la vida al máximo.



4. "Ibiza"

En esta polémica película, una joven neoyorquina viaja a Barcelona en compañía de dos amigas para cerrar un negocio, pero una vez allí se enamora de un DJ famoso y empieza a replantearse el sentido de su vida.



5. "Sex Education"

Esta serie original de Netflix cuenta la historia de un joven que tiene como madre a una terapeuta sexual que une con una de sus compañeras para crear una clínica clandestina que ayude con temas sexuales a sus inexpertos compañeros.

6. "LOVE"

​Esta serie explora las perspectivas femeninas y masculinas de las relaciones románticas a través de los personajes de Mickey y Gus, interpretados por Jacobs y Rust, respectivamente.



7. "You"

Esta serie estadounidense muestra la vida de Joe, obsesivo librero que no parará hasta enamorar a la mujer de sus sueños, aunque para eso tenga de desaparecer gente.



8. "Las chicas del cable"

​Esta serie española cuenta la historia de mujeres que trabajan en la primera nacional de teléfonos de Madrid. Ellas desean trabajar ahí, que no solo representa una ocupación sino progreso y modernidad en esa época.



9. "Plan corazón"

En esta ficción francesa, Elsa es una joven de casi treinta años que aún no puede olvidar a su ex. A renunciado al amor y está resignada a estar soltera. Sus amigas cansadas de verla sufrir, deciden contratarle- sin que ella sepa- a un "pretendiente".

10. "Grace and Frankie"

​Esta divertida comedia, muestra como dos mujeres que no tienen nada en común se conviertan en amigas, cuando sus esposos, que han sido socios durante décadas, deciden dejarlas para casarse.