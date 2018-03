"Sandro de América": así se vivió el gran final de la serie sobre el astro argentino 

El capítulo final de "Sandro, la serie", la serie sobre la vida del cantante argentino que emitió Telefé con gran éxito durante tres semanas, fue despedida la noche del martes ante un colmado Teatro Gran Rex y con la presencia de los actores que encarnaron al popular cantautor: Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau en una velada bastante emotiva.

"Sandro, la serie", dirigido por Israel Adrián Caetano, se transmitió desde el 5 de marzo e inmediatamente se adueñó de la preferencia del público y es hasta el momento el programa con mayor audiencia en Argentina de lo que va de 2018.

Para la emisión del gran final, Telefé organizó una transmisión en vivo en el que actores y público compartieron el último capítulo frente a una pantalla gigante en el Gran Rex, mítico lugar donde Sandro ofreció su último concierto en 2004.

La historia de "Sandro, la serie" está basada en hechos reales vividos por uno de los cantantes más famosos y queridos de Argentina.

El capítulo comenzó con una de las fanáticas de Sandro (María Fiorentino) tratando de explicarle lo inexplicable a su nieta: lo que sentía por su ídolo. Luego, Olga (Muriel Santa Ana) y Aldo (Marceo Sein) asisten a la ceremonia de bautismo de cantante, un paso que debía dar antes de pasar por el altar. Poco antes de contraer matrimonio, Sandro se confiesa frente al sacerdote. "¿Te arrepientes de algo?", inquiere el religioso. "Sí, de no haber cantado esa última canción", responde él. Y, entonces, el recuerdo de ese último show en el Gran Rex con el que se despediría de los escenarios. Mientras es asistido por un médico, Olga y los músicos, el público pide uno, dos, tres veces que su ídolo vuelva a salir y él no puede negarse. "Es la última vez que voy a cantar. Una más, es lo único que pido", trata de explicarle a Olga y a su entorno en bambalinas. Al fin, su mujer logra convencerlo de dar por terminado el show.

Los primeros meses luego del Gran Rex fueron muy difíciles. Y fue en ese tiempo en el que Olga se convirtió en una presencia imprescindible en la vida de Roberto. Además, encuentra en la pintura un refugio para su ansiedad. Fue en ese tiempo en el que decidió pedirle matrimonio a su gran compañera.

Rodeados de sus amigos, su banda y algunas de las "nenas", Roberto y Olga viven su gran momento en el jardín de la histórica mansión. "Cambiaría todos los shows que hice en mi vida por ser un vecino de Banfield, Roberto, el marido de Olga", expresó el cantante frente al altar.

La escena siguiente muestra a la prensa congregada frente al sanatorio en el que el ídolo está internado. Allí, la fan del comienzo y su nieta caminan hasta una especie de altar improvisado con fotos del cantante y flores.

El cantante se despierta y escucha cuando el médico les informa a Aldo y a Olga que no pueden administrarle más morfina. Aldo le cuenta que la operación salió bien. Y entonces, Sandro le pide que cuide a su mujer, y que no deje que nunca le falte nada. "No me pienso morir acá, no te preocupes", le dice para tranquilizarlo.

A solas con su esposa, ella le cuenta que afuera hay gente de todo el país rezando por él. "Vos no tengas miedo", le pide. "Tengo curiosidad. Nadie volvió... Tan malo no debe ser", bromea, y le pide un último favor: que lo deje ir a esa canción que nunca pudo cantar. Luego, en su ensoñación, se levanta de la cama y va camino hacia el Gran Rex, donde es ovacionado por sus fans y se reencuentra con sus padres y sus seres queridos que ya no están. Antes de subir al escenario, Olga le entrega una rosa.

"Y así llegamos al final. Siempre hay un final pero hemos recorrido un largo camino juntos", dice el ídolo encarnado por Grimau sobre un escenario, a modo de epílogo. "Yo les agradezco de todo corazón tanto cariño, tanto amor, desde el corazón de este muchacho de Valentín Alsina".

A continuación, los "tres Sandros" interpretaron "Al final la vida sigue igual", el título de este último episodio de la serie.

Escenas reales del último adiós al ídolo, fallecido en enero de 2010, dieron paso a los créditos finales de la ficción de Telefé.



Fuente: (El Comercio/GDA/La Nación de Argentina)