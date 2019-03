"Santa Clarita Diet", ¿tendrá temporada 4 en Netflix?

En la tercera temporada de “Santa Clarita Diet”, después de la explosión provocada por Abby (Liv Hewson) y Eric (Skyler Gisondo), la ayudante del sheriff, Anne (Natalie Morales), se convenció de que Sheila (Drew Barrymore) era una enviada de dios y se ofreció a ayudarla en su supuesta misión divina, mientras Sheila, sobrecogida, buscó el porqué de lo que le sucedió e intentó convencer a su esposo de adoptar su estilo “vida”. Joel, por su parte, investigó una sociedad secreta y Abby luchó contra lo que siente por Eric.

Los diez nuevos episodios de la serie de Netflix se estrenaron apenas el viernes 29 de marzo, pero con el intrigante final de esta entrega los fans ya preguntan por una cuarta temporada.

Aunque la popular plataforma streaming no ha confirmado si “Santa Clarita Diet” tendrá nuevos episodios, eso no significa que no lo hará en las próximas semanas. La segunda entrega de la comedia de terror se estrenó en marzo del año pasado y fue renovada recién en mayo de 2018, así que podría suceder lo mismo esta vez.

Normalmente, el popular servicio streaming basa su decisión de renovar y cancelar una serie en la respuesta de la audiencia. Aunque no publica las cifras de visualización tiende a renovar los programas que cuentan con el respaldo de los usuarios.

Pero una cuarta temporada de “Santa Clarita Diet” no solo depende de Netflix, también es decisión del creador del show, Victor Fresco, y de Drew Barrymore, quien es la protagonista y fundadora de la productora Flower Films.

¿QUÉ PASARÍA EN LA TEMPORADA 4 DE “SANTA CLARITA DIET”?

Mientras Sheila intenta encontrar un propósito para su nueva vida, nuevos enemigos llegan a Santa Clarita: los caballeros de Serbia y Poplovic. Los primeros tienen la misión de aniquilar a los “no muertos” para preservar a la humanidad, y el segundo, simplemente quiere conseguir la sustancia negra que corre por las venas de los zombis y que es capaz de evitar el envejecimiento.

Pero esos no son los únicos problemas con los que tienen que lidiar los Hammond. deben evitar que Anne le diga al mundo entero sobre lo que ella considera un milagro, Abby y Eric deben ocultar toda prueba que los relacione con la explosión en el sitio de fracking, y Joel tiene que decidir si quiere ser mordido por su esposa zombi y convertirse en un no muerto.

Al final de la tercera temporada de “Santa Clarita Diet”, Joel se une a los Caballeros de Serbia con la intención de proteger a su Sheila, Abby asesina a dos zombis, y aunque Poplovic atrapa a la pareja, ellos logran escapar y lo matan.

Cuando parecían tener un respiro, el Sr. Bola Patas (Mr. Ball Legs) salió de su pecera, se metió en la oreja de Joel y ¿lo mató para controlar su cerebro? En un intento desesperado por salvarlo, Sheila lo mordió y aparentemente Joel despertó como no muerto.

Este final definitivamente nos deja varias preguntas que una cuarta temporada podría resolver: ¿Joel realmente volvió como no muerto o el Mr. Ball Legs es quien lo controla a hora? ¿Qué sucederá con los Caballeros de Serbia ahora que Joel se convirtió en uno de ellos? ¿Qué pasará con el culto de Sheila? ¿Y qué va a pasar entre Abby y Eric? ¿Qué es exactamente el Sr. Bola Patas?

¿Un sucesor de Poplovic llegará a Santa Clarita para cazar a Sheila y Joel? (Foto: Netflix) ¿Un sucesor de Poplovic llegará a Santa Clarita para cazar a Sheila y Joel? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 4 DE “SANTA CLARITA DIET”?

Si Netflix renueva “Santa Clarita Diet” para una cuarta temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en marzo de 2020, exactamente un año después de su estreno de la tercera entrega.

