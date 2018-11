Los actores Ed Helms, Ellie Kemper y Jenna Fischer, quienes fueron parte del elenco de la exitosa comedia "The Office", se presentaron en la última edición de "Saturday Night Live" (SNL) para hacerle un pedido muy especial a Steve Carell.

Uno a uno aparecieron en los estudios de "Saturday Night Live" para intervenir durante el monólogo que realiza Steve Carell durante el programa, en el que se dedicó a responder preguntas sobre el posible regreso de "The Office" a la pantalla chica.

Ellie Kemper, quien interpretó a la secretaria Erin Hannon en "The Office", fue la primera en hablar para decirle a Steve Carell: "¡Necesito ese dinero! (...) ¡Consigamos ese dinero!". Pero cuando este se negó, ella respondió: "¡Eres un imbécil!".

Ed Helms, quien dio vida al vendedor Andy Bernard, también argumentó a favor del regreso del show e intentó hacerle entender cuánto dinero les daría. "Ya no tendrías que hacer todas esas películas tristes", dijo sobre los recientes papeles de Steve Carell.

Jenna Fischer, la popular Pam Beesly, le preguntó a Steve Carell si recordaba las palabras que su personaje le susurró a Michael Scott (interpretado por él) antes de mudarse en "The Office". Al indicar que no las recordaba, la actriz se las repitió: "Steve, no seas imbécil, haz el 'reboot'".

La esposa y los hijos de Steve Carell también hicieron una aparición especial en "Saturday Night Live", y cuando el actor indicó que no le parecía una buena idea traer de regreso “The Office” porque no quería pasar tiempo alejado de su familia, ellos contestaron que eso no les importaba y que "debería hacer el show".

Lo más hilarante ocurrió antes de finalizar la secuencia, pues Steve Carell llamó al escenario a Ed Helms, Ellie Kemper y Jenna Fischer y cuando todo parecía indicar que iba a anunciar que habría una nueva temporada de "The Office", dijo: "Me enorgullece anunciar oficialmente... ¡Que tenemos un gran espectáculo esta noche!".

"The Office" es una comedia que se estrenó el 24 de marzo de 2005 por la cadena NBC y culminó en 2013. Es un falso documental, ya que los actores advierten la presencia de las cámaras, y en él se mostraba cómo era la vida cotidiana de los empleados de una de las sucursales de la compañía ficticia Dunder Mifflin.

En "The Office", Steve Carell interpretó a Michael Scott, director de la empresa de papel, durante siete años (de 2005 hasta 2011 en que abandona la serie). Los rumores sobre el posible regreso de la exitosa producción empezaron a circular el año pasado; sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial.