"Scandal" y "How to Get Away With Murder" tendrán crossover

Al parecer, ver juntas en un episodio a las protagonistas de las series del canal ABC "Scandal" y "How to Get Away With Murder" no ha sido solo un deseo de la audiencia, sino de la producción. Este miércoles se confirmó que ambas historias tendrán un crossover.

Todo empezó cuando esta mañana las actrices protagonistas Kerry Washington ("Scandal") y Viola Davis ("How to Get Away With Murder") usaron la red social Twitter para compartir fotos donde aparecen en lugares de filmación inusuales; la primera en una corte, la segunda en la Casa Blanca.

Horas después Shonda Rhimes, productora de ambas series, publicó una página del guión donde ambos personajes se conocen. "¡Gente, va a ocurrir! ¿Peter Nowalk, estás listo para esto?", dijo la realizadora, refiriéndose al creador de "How to Get Away with Murder".

La reunión de ambos personajes en televisión ocurrirá semanas antes del final dela séptima temporada de "Scandal", que también será la despedida de la serie. De acuerdo a Shonda Rhimes, esta decisión es porque le gusta que la historia termine cuando está en su mejor momento.

"Scandal" cuenta la historia de Olivia Pope (Kerry Washington), es directora de comunicaciones de la Casa Blanca que inicia su propia firma de asesorías, donde se especializa en manejo de crisis políticas.

"How to Get Away With Murder", en cambio, sigue a Annalise Keating (Viola Davis), abogada experta en llevar los casos más difíciles. En los más recientes episodios ella y su equipo han tenido que lidiar con las consecuencias de la misteriosa muerte de un colega.