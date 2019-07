"Schitt's Creek", la serie revelación de los Emmy 2019: ¿de qué trata y quiénes son sus protagonistas?

“Schitt's Creek” es una comedia canadiense creada por Eugene y Daniel Levy que desde su estreno en el 2015 ha ganado varios galardones, entre ellos un Premio ACTRA y 11 Premios Canadian Screen, asimismo, fue nominada para un Premios de la Crítica Televisiva. El martes 16 de julio se dio a conocer la lista de nominados de los Emmy 2019, donde esta serie intentará quedarse con cuatro premios.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Eugene contó: "pensé que, si acaso, Catherine era probablemente nuestra mejor esperanza para una nominación, por el brillante trabajo que ha estado haciendo”.

La serie canadiense, que se centra en una familia de millonarios recientemente empobrecidos que llegan a la última propiedad que les queda: una casa en un pueblo que compraron como una broma para su hijo, está nominada en las siguientes categorías:

Mejor serie cómica

Mejor actor protagonista de comedia - Eugene Levy

Mejor actriz protagonista de comedia - Catherine O'Hara

Mejor vestuario

“Fue bastante loco y encantador, y una sorpresa muy agradable. Y, entonces, mientras estábamos en el teléfono todos juntos, llegó la nominación a la mejor comedia. Y eso fue una emoción”, contó Catherine O'Hara a Vanity Fair.

Sobre su personaje O'Hara dijo: "nunca he interpretado un personaje durante tanto tiempo. Es agradable tener tiempo para desarrollarlo o para esa persona, y hacerlos más creíbles. Sigo dibujando en las personas que he conocido ... imaginando el resto de su vida y dónde vinieron (…) Me encantan las personas que intentan reinventarse a sí mismas. Creo que eso es gracioso y dulce. Y Moira definitivamente ha tratado de reinventarse una y otra vez".

HISTORIA DE “SCHITT'S CREEK”

“Schitts Creek” sigue los avatares de los Rose Una familia de ricos que pierde todo su dinero después de que su gerente de negocios sea condenado por fraude y ellos despojados de sus posesiones para pagar las deudas.

Lo único que les ha dejado el gobierno es una localidad llamada Schitts Creek que el padre de familia Johnny Rose compro como una broma para su hijo. No les queda otra que alojarse allí para empezar de cero rodeados de lo que consideran gente maleducada grosera y analfabeta presionados por un alcalde de lo más extravagante.

Mientras intentan adaptarse a un entorno hostil y desconocido se dan cuenta de que los verdaderos bichos raros del pueblo podrían ser ellos.

En marzo del 2019, los creadores del programa Eugene Levy y Dan Levy anunciaron que la sexta temporada sería la última. Padre e hijo compartieron en sus redes sociales una carta donde agradecían a sus fans y explicaban su decisión.

“¡Estamos muy contentos de anunciar que ‘Schitt´s Creek’ regresará para una sexta temporada en CBC y Pop en 2020! También quisimos aprovechar esta oportunidad para haceros saber que hemos decidido que la sexta temporada será la última. Estamos muy agradecidos de haber tenido el tiempo y la libertad creativa para contar esta historia en su totalidad, concluyendo con un capítulo final que habíamos imaginado desde el principio. No se nos escapa lo raro que es un privilegio en esta industria decidir cuándo un programa debe tener su última reverencia. Nunca podríamos haber soñado que nuestros fans crecerían para amar y preocuparse por estos personajes de la forma en que lo han hecho

Estamos muy emocionados de comenzar a grabar estos últimos catorce episodios y no podemos agradecerles lo suficiente por el amor y la generosidad abrumadores que nos han mostrado. ¡Esperamos que continúes disfrutando el resto de nuestra quinta temporada mientras nos preparamos para grabar nuestra sexta!”

ACTORES Y PERSONAJES

Principal



Eugene Levy como Johnny Rose

Catherine O'Hara como Moira Rose

Daniel Levy como David Rose

Annie Murphy como Alexis Claire Rose

Emily Hampshire como Stevie Budd

Jennifer Robertson como Jocelyn Schitt

Chris Elliott como Roland Schitt

Tim Rozon como Mutt Schitt (temporadas 1–3; invitado, temporada 4)

Sarah Levy como Twyla Sands

Dustin Milligan como Ted Mullens

Noah Reid como Patrick Brewer (temporada 3-presente)

Recurrentes



John Hemphill como Bob Currie

Rizwan Manji como Ray Butani

Karen Robinson como Ronnie Lee

Steve Lund como Jake

Jasmin Geljo como Ivan

Robin Duke como Wendy Kurtz (temporada 2)

Ennis Esmer como Emir Kaplan (temporada 5)

Eugene Levy y Catherine O'Hara son los protagonistas de "Schitt's Creek" (Foto: CBS) Eugene Levy y Catherine O'Hara son los protagonistas de "Schitt's Creek" (Foto: CBS)

EQUIPO CREATIVO

Creación: Eugene Levy, Daniel Levy

Producción: Colin Brunton

Producción ejecutiva: Eugene Levy, Daniel Levy, Fred Levy, Andrew Barnsley, Ben Feigin, Kevin White

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA FINAL DE “SCHITT'S CREEK”?

El rodaje de los últimos 14 episodios empezó en junio de 2019 y considerando que, Dan Levy le dijo a Esquire que cada temporada demora alrededor de 13 meses en completarse, porque "estamos editando el programa más tiempo de lo que estamos rodando", lo más probable es que la sexta temporada de “Schitt's Creek” se estrene a mediados del 2020.