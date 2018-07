"El secreto de Selena": actriz del elenco da detalles de la bioserie

"El secreto de Selena" es la nueva serie de Telemundo que está basada en el libro de la periodista María Celeste Arrarás, el cual relata la vida de la fallecida estrella del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

La actriz mexicana María Aura se integra al elenco y dio detalles de su personaje en la serie. Ella interpretará a la productora de televisión que estuvo cerca del asesinato de Selena Quintanilla en 1993.

"Es una productora divertida, del lado de las dos (personas) que están en Miami cubriendo todo lo que está sucediendo, no la conocí, pero sí existe", contó la actriz sobre su personaje.

El secreto de Selena, título del proyecto, es protagonizada por Maya Zapata como la cantante; Damayanti Quintanar en el papel de Yolanda Saldívar, la asesina, y Sofia Lamas, quien da pie a María Celeste Arrarás, en cuyo libro está basado el proyecto.

"No lo he leído", confiesa Aura, "lo importante es que cuando se hace un personaje se dé la oportunidad de hacer una interpretación y así se hizo, no una imitación, y así trasladarlo a tu persona", indica, quien por contrato no puede decir más.

Las grabaciones arrancaron en abril pasado para comenzar transmisiones este mismo año, inicialmente, a través del canal de paga TNT.

Adriana Llabrés, como una de las reporteras que llegaron al sitio de los hechos y Harding Junior, como el negociador para que la homicida se entregara, completan el elenco de la producción encabezada por BTF Media para Telemundo.

Aura ya ha trabajado con la empresa productora en El César, bioserie del ex boxeador profesional y campeón del mundo, Julio César Chávez.

"Ahí era una roquera súper drogadicta y azotada, con una vida enloquecida; ahora volver a trabajar con gente así, es maravilloso", externa.

A la par de "El secreto de Selena" y junto con su marido, la actriz de "Los Héroes del Norte" empuja dos proyectos de serie, una de comedia y una cinta de terror, para concretarlos económicamente.

"Se están haciendo mucha cosas de contenido nacional, mejor que las estadounidenses y queremos estar adentro, no digo más porque nos roban la idea", bromea.

(Fuente: El Universal de México)