"El secreto de Selena": lo que se conoce hasta el momento de la serie

La directora mexicana Natalia Beristáin trabaja actualmente codirigiendo algunos capítulos para la serie de la cantante Selena Quintanilla, mejor conocida como La Reina del Tex-Mex.

En entrevista, Beristáin explicó un poco más sobre los pasajes que se abordaran en ella, si es que ha habido alguna complicación y cómo se preparan para las comparaciones. "Va muy bien, yo estoy cerrando la edición de los capítulos que a mí me tocó dirigir. Contenta y a la expectativa de cómo se verá y se recibirá".

Explico que este proyecto, a diferencia de otros que han hablado de la vida de los artistas, no será una bioserie y que espera que, pese a las posibles comparaciones, la gente vea más el trabajo que han hecho de la mano de Maya Zapata, quien dará vida a la intérprete de "Amor Prohibido".

"De entrada es difícil porque abres YouTube y hay cualquier cantidad de entrevistas, referencias y conciertos. Es una figura muy clavada en el imaginario popular y es muy difícil no caer en las comparaciones y decir: "no, así no era". Creo que la diferencia con El Secreto de Selena es que no es una biopic, este trabajo habla alrededor del proceso de juicio y sobretodo del asesinato de este ícono del pop pero no es una serie que recorra la vida de Selena, el foco está en otro lado", indicó.

Al ser consultada sobre si era cierto que había complicaciones, por parte de la familia Quintanilla acerca de las canciones que serán escuchadas en la serie, expresó: "La verdad es que, como es un proyecto en el que a mí me invitan a colaborar y no uno en el que haya sido participe desde el inicio, lo único que sé es que la familia de Selena no ha dado los derechos de las canciones que fueron escritas por ellos. Pero afortunadamente Selena cantaba más que eso".

