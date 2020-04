Hace casi dos décadas, cuando el coronavirus no estaba entre nosotros, ni se hablaba de aislamiento social obligatorio, América TV apostó por el teatro televisado. “Teatro desde el teatro”, iniciativa de entretenimiento del fallecido actor Ricky Tosso y del productor Cristian Andrade, se abría paso como una ambiciosa propuesta de los sábados a las 10 p.m..

El telón del espacio sabatino se abrió por primera vez el 22 de agosto del 2002 . La obra elegida para el estreno fue “Ñoquis a la Putanesca”, una comedia inglesa que llevó a las tablas a Ricky Tosso, Tony Dulzaides, Ivonne Frayssinet, Gianfranco Brero, Tatiana Astengo, Isabel Duval, Mónica Cabrejos y Ricardo Rondón.

Desde las instalaciones de Estudio 4 en Barranco, “Teatro desde el teatro” exhibía cada semana una obra distinta con actores experimentados, además de nuevos valores. Más de 280 historias, algunas propias y otras tomadas de producciones antiguas libres de derechos de autor, se difundieron durante las siete temporadas.

En calidad de director de escena, César Valer proponía obras junto a Ricky Tosso y se encargaba de actualizar los libretos. “Fue una pieza clave en el programa”, señaló Cristian Andrade sobre el trabajo del experimentado artista nacional.

Pese a gozar de una importante audiencia, “Teatro desde el teatro” llegó a su fin. En diciembre del 2008 bajó el telón, para nunca más volverlo a subir.

En las siguientes líneas, el productor Cristian Andrade recuerda con nostalgia, algunos pasajes del programa que ensalzó su labor en la televisión peruana y enrumbó hacia el éxito al recordado actor Ricky Tosso.

INICIOS

“'Teatro desde el teatro ’ no fue un formato propio, ya existía. Pepe Vilar lo hizo antes, se llamaba ‘Teatro como en el teatro’. Cuando arreglamos con Alfredo Marcilio (directivo de América TV) nos pidió hacer un piloto, le dijimos que era imposible porque teníamos que pagar actores, hacer canje para la escenografía, conseguir vestuarios, entre otras cosas. Así que no se hizo el piloto, ni tuvimos colchón, grabábamos una obra por escena".

COMPETENCIA LEAL

“El día que Gisela Valcárcel estrenó ‘Bailando por un sueño’ (por Panamericana TV), no inventamos que ‘Teatro...’ cumplía 250 programas. Eso ocurrió, se dio de manera casual, no manejábamos a propósito las fechas, era la cifra, nunca se nos ocurrió mentir”.

KARINA RIVERA

“Teatro desde el teatro” marcó el inicio de Karina Rivera en la actuación. La animadora infantil debutó actuando en la pieza “Aprendiendo a vivir”, interpretando a Serena, una joven e inexperta profesora de idiomas. Tras su participación, Karina reveló: “Antes me llamaron para hacer una telenovela, pero no acepté porque no me sentía lista”.

ESTRATEGIAS

"Todos los lunes nos reuníamos con el equipo de producción y actores para hacer la primera pasada de la obra, y los jueves, antes de grabar, hacíamos la segunda pasada. Ricky elegía el elenco de actores en colaboración con César Valer, que era director de escena. Una vez que culminaban las grabaciones nos volvíamos a reunir para armar la obra de la siguiente semana. No parábamos nunca”.

PAGOS SEGÚN TARIFAS

“Todos los actores no ganaban igual, teníamos tarifas, pagábamos muy bien y al día. Grabábamos el jueves y el lunes ya estaban cobrando. Por ese motivo todos querían trabajar con nosotros, y si algún conocido nos llamaba porque necesitaba que le adelantáramos el pago, lo hacíamos".

LA REVELACIÓN

“Maricarmen Marín, que ya era una cantante conocida, debutó actuando en una de las obras del programa y lo hizo de maravilla, nos sorprendió. Su personaje tenía dos etapas, aparecía primero como una chica media tonta, luego daba un giro, que la ubicaba en una posición opuesta, más segura. Fue la revelación. Cada obra tenía como seis actores, cuatro o cinco eran A1 y el resto principiantes".

EL AS BAJO LA MANGA

“Y así como Maricarmen, Bruno Pinasco, que cae bien a todos, también nos sorprendió gratamente. Giovanna Valcárcel, con su frescura impresionante, hizo un papel espectacular; y Christian Thorsen ni qué decir. Te confieso que no apostaba por él porque lo veía más como conductor que como actor, fue Ricky el que lo convocó, y no se equivocó, pues terminó siendo el as bajo la manga”.

MAGALY EN LA MIRA

Cuando “Teatro desde el teatro” aún estaba al aire, Ricky Tosso señaló que Magaly Medina rechazó su llamado a participar en una de las ediciones del programa. “Según ella, porque no era actriz y no tenía por qué hacer el ridículo”, narró el actor en aquel entonces.

Al respecto, Cristian Andrade sostuvo: “Cuando Magaly empezó en canal 9 yo estaba haciendo ‘Campaneando’. Soy muy amigo de Ney Guerrero, hemos compartido reuniones y, sí, es factible que le hayamos propuesto actuar en alguna obra y que haya dicho que ‘no’ porque no quería dañar su imagen”.

MALA DECISIÓN

“El primer año, en diciembre, decidimos hacer obras navideñas, pero como son tristonas, no resultaron y el ráting bajó. Nunca más volvimos a hacer algo parecido”.

GRAN INVERSIÓN

“Hacer ‘Teatro desde el teatro’ era costoso, pues había que pagar actores, cambiar semanalmente la escenografía, invertir en madera, carpinteros, pintores.... También nos encargábamos del pago del director de escena y de nuestro pago, de Ricky y mío. Se invertía como 10 mil dólares por obra”.

RÁTING

“Aunque nunca nos preocupó el ráting, casi siempre liderábamos la audiencia. A Gisela Valcárcel le hemos ganado varias veces”.

BREVE PAUSA

A consecuencia del resquebrajamiento de la salud de Ricky Tosso, las grabaciones de “Teatro desde el teatro" en algún momento se suspendieron. El estrés, el trabajo, la muerte de su madre y otros problemas afectaron la salud del actor que tuvo que ser traslado de emergencia a una clínica local. Al superar lo ocurrido, el actor dijo a la prensa: ”Se supone que debo bajar 25 kilos en doce semanas y estoy tratando de llegar a la meta sin tomar pastillas para eso. Esto de hacer ejercicios no me lo ha recetado ningún médico sino viene de mí mismo, del hecho de querer sentirme bien”.

EL FIN

“Luego de siete años, el canal nos propone descansar. Nos dicen: 'chicos, paren, luego regresan’, pero recibimos una muy buena oferta de Canal 2 y ya no volvimos”

RETORNO FRUSTADO

“Luego de varios años, cuando ya no estaba Ricky, ATV me propuso hacer ‘Teatro desde el teatro’ con Gian Piero Díaz en el rol principal. Nos pusimos de acuerdo en el presupuesto y casi todo estaba listo, pero Ángel González, un empresario que maneja 50 canales en diferentes países, parece que no quiso porque había problemas en el canal, al día siguiente despidieron a 100 trabajadores".

