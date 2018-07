Las sectas siempre han aterrorizado al mundo. Muchas de ellas, envueltas en mitos y raras tradiciones, y otras, destapando lo más atroces crímenes. Varios falsos gurús, ególatras y narcisistas, han envuelto a millones de personas en controversiales cultos que han sido retratados en la TV. Aquí hacemos un repaso de algunos de ellos.

"Wild Wild Country" (2018)

Documental sobre el movimiento religioso de los rajneeshees, que construyó en los años 80 una gigantesca y lujosa hacienda en Oregón, EE.UU., en medio de acusaciones de falsificación de documentos, trata de personas, lavado de activos, bioterrorismo y orgías sexuales. La secta liderada por el indio Bhagwan Shree Rajneesh (rebautizado luego como OSHO, autor de muchos libros de autoayuda), ocupó cerca de 260 km cuadrados de territorio americano, y tuvo una población de más de 7 mil discípulos, en un pueblo que vivía en la cotidianidad de sus vecinos, la mayoría de la tercera edad.



Aunque OSHO falleció, uno de los personajes que más sobresalen en este documental es su ex secretaria Ma Anand Sheela, hoy alejada del culto, y que en su momento fue denunciada por intento de asesinato, fraude de inmigración y escuchas telefónicas. Se puede ver en Netflix, y los productores no han descartado una segunda temporada.

"Holy Hell" (2016)

William Allen dirige un documental que contiene entrevistas con ex integrantes de la secta The Buddha Field, en California, y sus propias grabaciones, ya que él perteneció a la comunidad espiritual. El líder de la secta, Jaime Gómez, rebautizado por él mismo como Michael, y luego como Andreas, es un actor venezolano de cine porno gay, frustrado por el poco éxito que tuvo en la industria, manipula a cerca de 150 personas, entre ellos jóvenes varones a quienes violó en varias oportunidades. La cadena de abusos es relatada por el propio Allen, quien estrenó su cinta en el festival de Sundance en 2015. Hoy, Gómez, a pesar de las denuncias, sigue reclutando gente para su secta.



"Gloria" (2014)

Aunque no es un documental, "Gloria" está basada en las historias que contaron las víctimas de Sergio Andrade, ex manager de la estrella mexicana Gloria Trevi. Las menores captadas por Andrade rinden culto a la personalidad del productor musical, siendo maltratadas y abusadas, a cambio de fama. Incluso llegó a tener hijos con ellas, frente a la mirada de Gloria y su corista María Raquenel Portillo, más conocida como Mary Boquitas. Tras conocerse la monstruosidad de los sucesos, la estrella se dio a la fuga, y tras casi un año huida, fue capturada en Río de Janeiro, junto a Andrade y su corista. Esta biografía no ha sido autorizada por la artista, quien promete contar su propia versión en una miniserie.



"Going Clear: Scientology and the Prison of Belief" (2015)

Documental basado en el libro de Lawrence Wright, "Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief" (2013), denuncia las presiones de la Iglesia de la Cienciología sobre sus miembros más destacados, entre ellos Tom Cruise y John Travolta. La cinta contiene entrevistas con ex miembros del movimiento religioso, como el cineasta canadiense Paul Haggis, que estuvo en la iglesia durante 35 años.



Las declaraciones dan cuenta de abusos físicos, aislamientos y humillación, como el miembro obligado a limpiar el suelo de un cuarto de baño con su lengua, o el de la actriz Nazanin Boniadi, que tuvo que limpiar los baños con un cepillo de dientes tras no cumplir con las tareas que se le encomendaron como nueva pareja de Tom Cruise. La Iglesia de la Cienciología respondió al documental quejándose y denunciando a los cineastas y sus entrevistados. El documental se puede ver en Netflix.

"Deprogrammed" (2016)

En el documental "Deprogrammed", dirigida por Mia Donovan, narra sobre el mundo extraño de la "desprogramación", proceso por el cual uno es retirado de un culto o secta, y regresa a su vida normal. Centrado en el caso de Ted Patrick, un "desprogramador" que se atribuye el mérito de haber salvado a 1,600 personas, el filme recorre las vidas de las familias que intentan rescatar a sus seres queridos de estos movimientos espirituales alternativos, acusados muchos de ellos de manipular a sus miembros. Este tipo de cultos son peligrosos, y este documental lo comprueba.



"Prophet’s Prey" (2015)

La cineasta Amy Berg muestra con este documental los abusos sexuales, financieros y espirituales infligidos a los miembros de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IFSUD) por su antiguo líder polígamo, Warren Jeffs. Él actualmente dirige el culto desde la prisión, donde está cumpliendo cadena perpetua por violar a dos adolescentes.



"Children of God" (1994)

Dirigida por John Smithson, esta documental explora a una familia (los Padilla) que pertenece a The Family, un culto en el que abusar sexualmente de niños era una práctica común. Rose McGowan y Joaquin Phoenix nacieron en The Family, pero huyeron con parientes cuando eran niños. Su líder David Brandt Berg, conocido con frecuencia por el seudónimo Moises David, fue denunciado por abuso sexual por seis mujeres, incluyendo sus dos hijas y dos de sus nietas. Tras el descubrimiento de sus acciones en materia sexual - la incitación a la prostitución, el incesto y la pedofilia- la secta fue oficialmente disuelta en 1978, pero continuó bajo varias denominaciones distintas.