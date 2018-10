"Making a Murderer": segunda parte del documental retoma búsqueda de justicia

El documental "Making a Murderer" captó la atención del público en 2015 con la historia de cómo dos hombres de Wisconsin eran condenados por un brutal asesinato, arrojando luz sobre el sistema judicial de Estados Unidos y generando una serie de programas sobre crímenes reales.

Ahora la serie de Netflix ganadora del Emmy está de vuelta cuando los dos hombres Steven Avery and Brendan Dassey luchan por su libertad luego de pasar 10 años tras las rejas.



"Making a Murderer" se hizo después del asesinato de Teresa Halbach en 2005 en la zona rural de Wisconsin. Avery, un negociante de autos destruidos, y su sobrino Dassey, quien en ese momento tenía 16 años, fueron condenados a cadena perpetua.



La primera parte, lanzada en diciembre de 2015, dejó preguntas abiertas y al público con ganas de ver más, dijeron las cineastas Laura Ricciardi y Moira Demos.



La segunda parte, que será estrenada el viernes y tendrá 10 episodios, muestra a los televidentes "cómo es la vida para alguien que ha sido condenado de un crimen muy grave y es sentenciado a cadena perpetua pero que desafía esa condena", dijo Ricciardi en una entrevista.



"Making a Murderer" cuestiona la conducta de los policías y los derechos de los acusados, particularmente del adolescente Dassey, cuyos abogados sostienen que fue forzado a confesar el crimen.



Ricciardi, una exabogada, y Demos han estado trabajando en la historia durante más de 10 años, pero no han perdido la fe en el sistema judicial.



"Making a Murderer" - Parte 2 - Tráiler principal

"Somos firmes creyentes en la transparencia y ese progreso sólo llegará a través de la visibilidad y el debate, eso es muy alentador", dijo Demos.



"Tal vez lo que se ve cuando echas luz sobre las cosas puede ser deprimente, pero debes enfrentarlo para poder mejorarlo", agregó.



Mientras la primera parte mostraba las audiencias judiciales y los juicios que llevaron a las condenas, en la nueva serie Avery tiene un nuevo abogado que vuelve a investigar el asesinato y sigue el pedido de Dassey de llevar su caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.



"Estás viendo a los abogados detrás de escena, tratando de tener éxito en la corte. Esta es la preparación y la investigación para lograrlo", dijo Demos.

"Making a Murderer" generó una serie de programas de televisión y podcasts sobre crímenes reales y sagas en las que la realidad supera a la ficción, como los documentales "The Keepers" y "Wild Wild Country", y los podcasts "Dirty John", "In the Dark" y "S-Town".



Las narraciones extensas "te permiten pasar tiempo con los personajes que no son unidimensionales", dijo Demos. "No debes encajar tu historia dentro de una caja", concluyó.