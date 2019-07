"Seinfeld": ¿Qué hacen en la actualidad los protagonistas de la serie? | FOTOS

"Seinfeld", la serie que 'trata acerca de nada', cumple 30 años este viernes. Los ejecutivos de NBC vieron el piloto del programa y la calificaron de "contemporánea, absurda y muy dirigida hacia los jóvenes adultos".

Larry David y Jerry Seinfeld, creadores del programa, nunca imaginaron que "Seinfeld" se transformaría en todo un éxito y un ícono cultural.

Jerry Seinfeld, George Costanza, Elaine Benes y Kramer fueron los encargados de regalar a todos sus fanáticos las más hilarantes ocurrencias en cada aventura a lo largo de 9 años. La serie llegó a su fin en mayo de 1998.

Hoy se cumplen 30 años del estreno de "Seinfeld" y esto es lo que sucedió con los queridos personajes:

Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld)

El comediante se retiró de la televisión y siguió haciendo comedia en algunos locales de New York. Realizó un documental y un especial para televisión sobre su vida en la comedia.

En el 2007 realizó la película animada "Bee Movie" y en el 2012 "Comedians in Cars Getting Coffee", programa donde conversaba con algunos comediantes y personalidades dentro de un auto.

Jason Alexander (George Costanza)

El recordado Costanza no tuvo tanto éxito tras el final de la serie. El actor ha realizado pequeños papeles y prestado su voz para algunos personajes del cine y la televisión como en "Dora la exploradora".



Michael Richards (Kramer)

Michael Richards volvió al stand-up comedy y no logró éxito. El actor no fue contratado en alguna serie o película tras un incidente que protagonizó en el 2006, donde fue acusado de insultos racistas en un bar.



Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes)

La actriz neoyorquina terminó "Seinfeld" y continuó teniendo protagonismo en distintas series para la televisión como "The New Adventures of Old Christine" y "Veep". Julia Louis-Dreyfus fue invitada a participar en el capítulo 'A Hunka Hunka Burns in Love' de Los Simpson. En 2010 participó en el web show "Web Therapy".

Wayne Knight (Newman)

El actor Wayne Knight actualmente tiene 63 años y sigue en el mundo del espectáculo. "Hercules: Zero to Hero", "Toy Story 2", "Kun Fu Panda", fueron algunas de las películas donde trabajó.