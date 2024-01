Disney sigue apostando por nuevas versiones de sus clásicos y se acaba de confirmar el regreso de “Los Hechiceros de Waverly Place” con Selena Gomez y David Henrie como protagonistas. Como se recuerda, ellos dieron vida a los hermanos Alex y Justin Russo, respectivamente.

La primera en confirmar la noticia fue Selena Gomez, quien recurrió a sus redes sociales para escribir “Estamos de vuelta”, junto a una fotografía en la que aparece al lado de David Henrie en la sala de los Russo.

Esta fue la publicación que compartió Selena Gomez, donde confirma el regreso de la serie de Disney. (Foto: Captura de IG)

Por su parte, el actor que dio vida a Justin Russo también uso sus redes sociales para compartir su emotivo regreso. “Los Russo están emocionados de formar parte de tu familia, una vez más, pero hemos crecido. 2024, ¡el año que la magia vuelve!”, escribió el actor mostrando la portada del guion.

Cabe señalar que los actores Selena Gomez y David Henrie no solo serán parte del elenco principal del regreso de “Los Hechiceros de Waverly Place”, sino que también serán productores ejecutivos del proyecto.

Jed Elinoff y Scott Thomas son los guionistas de lo nuevo del piloto. Andy Flickman será el director y Gary Marsh, quien fue el primero en darle una oportunidad a Selena Gomez, formará parte del equipo de productores ejecutivos.

Cabe señalar que Selena Gomez actualmente trabaja con la familia Disney como estrella y productora ejecutiva de la serie de comedia Only Murders In the Building de Hulu/20th TV, la cual llega a Latinoamérica a través de Star+ y que estrenó su tercera temporada en 2023.

