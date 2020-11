Eran alrededor de las 11:00 a.m. cuando Selena Quintanilla, la reina del tex-mex, se acercó a la habitación 158 del hotel Days Inn, ubicado en Corpus Christi Texas, Estados Unidos. Frente a ella se encontraba Yolanda Saldívar, su manager, jefa de ventas y su futura asesina.

El 31 de marzo de 1995 fue el día en que la cantante de 23 años perdió la vida cuando se desangró por un impacto de bala de una revólver Taurus 38mm que le perforó la parte superior derecha de la espalda.

Selena Quintanilla acababa de tener una discusión con Yolanda Saldívar. La relación entre la cantante estadounidense y la presidenta de su club de fans había decaído durante esas épocas, por tanto Selena le pedía que le devuelva todos los documentos relacionados a sus negocios.

Según contó el fiscal encargado del caso, Carlos Valdez, en una entrevista con el programa “Un Nuevo Día” de Telemundo, Selena Quintanilla utilizaba un anillo que habría sido un obsequio de la propia Saldívar.

“Selena llevaba un anillo y se me hace a mí que en la habitación del hotel cuando Selena se quita el anillo es cuando Yolanda Saldívar revienta. Si Selena no se quita el anillo, quizás las cosas fueran diferentes”, afirmó Valdez a Telemundo.

“La reina del tex-mex” se arrastró con la herida a 100 metros buscando ayuda y cayó inconsciente en el lobby del hotel. Llamaron a los paramédicos y la llevaron al hospital, sin embargo, declararon que cinco minutos después de ser subida a la ambulancia Selena ya no reaccionaba.

Alrededor de las 12:05 p.m. el cardiólogo Louis Elkins declaró que Selena ya no tenía signos vitales. No respiraba por sí sola, no tenía actividad cerebral y que pese a haberle suministrado grandes cantidades de sangre, la artista no respondía. Una hora más tarde, Selena Quintanilla fue declarada muerta.

Mientras tanto, Yolanda Saldívar se encontraba dentro de su camioneta GMC con el revolver en la mano amenazando con quitarse la vida. La policía pasó 10 horas convenciéndola de salir sin que cometa suicidio hasta que lo lograron.

Saldívar fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado y puede apelar a la libertad condicional en el año 2025.

Izq.: Selena Quintanilla en la portada del disco "Amor prohibido" (1994). Der.: Christian Serratos caracterizada para la serie biográfica pronto a estrenarse en Netflix. Fotos: EMI/ Netflix.

Varias versiones

Las declaraciones de Saldívar sobre como habían sucedido los hechos cambiaron constantemente. Lo que primero dijo fue ella jaló el gatillo y le disparó a Selena mientras caminaba a la salida.

Años más tarde y en prisión le aseguró a la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás que el tiro se le escapó cuando Selena salía de la habitación donde tuvieron la pelea.

“Entonces yo hice la cosa para atrás y le dije ‘quiero que te vayas’. La puerta estaba abierta. Iba a cerrar la puerta. Le dije ‘no-cierres-la-puerta’. Cuando le dije, se me fue el tiro. Me quedé en shock”, explicó a Arrarás. “Fue un accidente. Yo no soy una asesina a sangre fría”, añadió.

Además afirmó a la periodista que la discusión no la tuvieron por unos documentos que ella no quiso entregar, sino que fue por un “secreto” que Saldívar le guarda a Selena, declaración que ha sido negada por los familiares de la cantante.

La vida de Selena llega a Netflix

Por otro lado, pese a los 25 años que han pasado tras su muerte, los clubes de fans de la cantante solo han crecido. Sobre este tema comentan que las razón del fallecimiento de Selena fue su confianza en Saldívar.

“La circunstancia que llevó a Selena a su repentina muerte fue la confianza que esta le tenía a Yolanda. Selena confiaba en Yolanda con los ojos cerrados. Tal vez si no hubiese confiado tanto en Yolanda estuviera viva en estos momentos”, explican visceralmente algunos clubes de fans hasta estos días.

Selena fue asesinada en la cumbre de su carrera y mientras se encontraba grabando su siguiente disco en Corpus Christi, Texas.

