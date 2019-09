"Selena La serie": Ricardo Chavira y Gabriel Chavarria estarán entre el elenco

Ricardo Chavira y Gabriel Chavarria aparecerán en la serie sobre Selena que está preparando Netflix y en la que la actriz Christian Serratos está negociando interpretar a la legendaria cantante hispana, informó este martes el medio especializado Deadline.

Chavira dará vida en "Selena: The Series" a Abraham Quintanilla, el padre de Selena; mientras que Chavarria encarnará a A.B. Quintanilla, hermano de la artista y quien compuso y produjo gran parte de sus canciones.



La carrera de Gabriel Chavarria incluye papeles en películas como "Lowriders" (2016) o "War for the Planet of the Apes" (2017) y en series como "East Los High" o "The Purge".



Por su parte, en el currículum de Ricardo Chavira sobresale su trabajo en la serie "Desperate Housewives", donde interpretó al esposo del personaje de Eva Longoria.



A mediados de agosto, publicaciones especializadas como The Hollywood Reporter o Deadline aseguraron que Christian Serratos, actriz que ha participado en la serie "The Walking Dead", está en conversaciones con Netflix para interpretar a Selena.



La familia de la cantante estará involucrada en el desarrollo de la serie. "Selena siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo", dijo Suzette Quintanilla, hermana de la vocalista, cuando se anunció la serie en diciembre del año pasado.



Figura y mito del género tex-mex, Selena, conocida como "la reina de la música texana", fue asesinada a tiros en 1995 por la presidenta de su club de fans cuando sólo tenía 23 años.



Entre los premios que recibió la cantante, que lanzó cinco álbumes entre 1989 y 1995 y publicó canciones como "Como la Flor" y "Dreaming of You", destaca el Grammy estadounidense (al mejor disco de música méxico-estadounidense), sus 13 premios Billboard Latinos y decenas de galardones a la música texana.



Con este nuevo proyecto, Netflix parece buscar un nuevo éxito musical tras el fenómeno de "Luis Miguel: la serie", una producción que, con Diego Boneta como protagonista, arrasó al relatar la vida y carrera del cantante conocido como "El Sol de México".