Se estrenó la séptima temporada de “El señor de los cielos”, pero generó gran indignación entre sus seguidores, ya que en el primer capítulo Aurelio Casillas murió y dejó a los televidentes más que decepcionados por esta decisión que tomó la producción.

Desde que se anunció que habría nuevos capítulos, muchos se preguntaron si el personaje de Rafael Amaya regresaría o se mantendría en coma, pero Telemundo se encargó de anunciar que Aurelio Casillas estaría de vuelta, así que los fans se encontraban muy entusiasmada por el regreso del actor mexicano a la serie.

Semanas antes del estreno de “El señor de los cielos” 7 se compartieron avances y videos donde Rafael Amaya era el protagonista y parecía que resurgiría del coma para proteger a su familia de “El cabo”, el temido capo que está empecinado en acabar con todos los Casillas por la muerte de su hijo.

Sin embargo, al parecer el desenlace de este gran personaje ha sido el más sorpresivo, ya que pasó del coma a la muerte y aquí te contaremos algunas posibles razones por las que Telemundo decidió ‘asesinar’ a Aurelio Casillas y sacarlo de la serie para siempre.

¿POR QUÉ FUE 'ASESINADO' AURELIO CASILLAS?

En la anterior temporada de “El señor de los cielos”, el personaje de Rafael Amaya fue puesto en coma y se comenzaron a dar muchas teorías sobre esta radical decisión por parte de Telemundo.

Una de las teorías fue que Rafael Amaya contrajo una rara enfermedad llamada histoplasmosis. Este mal que es causado por un hongo producido por murciélagos que se encontraban en la cueva donde habían grabado algunos episodios de “El señor de los cielos” en Estambul, Turquía.

Al parecer el actor mexicano se encontraría muy enfermo a causa de esto y es así que decidió dar un paso al costado para tratar su salud y era necesario ponerle fin a su personaje de Aurelio Casillas y lo mejor fue que sea la muerte.

Por otro lado se dice que Rafael Amaya no había llegado a un acuerdo económico con Telemundo, ya que tenía más de 5 años interpretando a su personaje y habría hecho una gran lista de requerimientos que la casa televisora se habría negado rotundamente.

Pero durante todo este tiempo de ausencia en la serie y en las redes sociales, se habló que el protagonista de “El señor de los cielos” habría caído en las garras del alcohol y las drogas, así que se había perdido por completo.

A principios de año una revista mexicana público un artículo donde decía que Rafael Amaya se encontraba irreconocible a causa de sus adicciones.

“Sigue perdido en el alcohol y las drogas y su vida se ha salido de control...Ya casi no come y se le nota muy flaco y demacrado. Las drogas y el alcohol le están haciendo tanto daño, que en ocasiones empieza a hablar y gritar locuras, y le dan delirios; además, tiene muchos problemas emocionales”.

Si bien es cierto, ninguna de las teorías ha sido confirmada, lo único verdadero es que el actor desapareció por completo y es un gran misterio su vida desde hace más de un año. Hace poco aparecieron unas imágenes del actor celebrando su cumpleaños al lado de su familia pero nada más concreto.

Rafel Amaya celebró su cumpleaños al lado de su familia (Foto: Instagram)

¿CÓMO FUE LA MUERTE DE AURELIO CASILLAS?

En el primer capítulo de la temporada siete de “El señor de los cielos” se logró ver a Aurelio Casillas sobre una camilla y un staff de médicos tratando de resucitarlo. Al inició parecía que funcionaría, pero después se ve que mientras el capo moría, pasaban por su mente imágenes de toda su vida.

Para los fans de la serie resultó una sorpresa el ver en el capítulo de anoche cómo Aurelio Casillas moría.

“Resuciten a Aurelio Casillas, El Señor de los Cielos sin Aurelio no sirve”, “Más de un año esperando la nueva temporada para que en el primer capítulo se muera Aurelio Casillas, alguien máteme”, No es justo para nosotros como espectadores tener un final así en cuanto al personaje de Aurelio Casillas", “No puede ser que Aurelio Casillas muere, no puede ser”, se leía entre los comentarios en redes.

¿AURELIO CASILLAS RESUCITARÁ?

No se sabe si habrá un giro en la historia que haga "resucitar" a Casillas, pero lo cierto es que desde el inicio de las grabaciones de la temporada siete no hubo imágenes de Amaya participando en alguna escena.

Parte del elenco compartió con sus seguidores en redes algunas fotografías de las grabaciones, pero en ninguna figuró Amaya.

Así que el misterio sobre lo que ocurre con el actor sigue sin resolverse.