El señor de los cielos 7: ¿ el personaje de  Mónica Robles regresará a la serie de Telemundo?

El señor de los cielos ya inició sus grabaciones y muchos fanáticos se encuentran más que felices con el retorno de Rafael Amaya ya que su personaje estuvo ausente durante la temporada seis y gracias a esto, los fans no han perdido las esperanzas que quizás otras personas retornen a la trama de “Aurelio Casillas” y uno de ellos sería "Mónica Robles".

Durante los últimos días, los seguidores de la serie han preguntado a través de las redes sociales si el personaje de Fernanda Castillo sigue viva, incluso se lo han hecho a ella y ha tenido una sutil respuesta para esta gran interrogante.

La actriz mexicana reconoció que su carrera no sería la que es hoy en día de no haber participado durante casi cinco años en la exitosa serie de Telemundo “El señor de los cielos”.

“Mónica Robles es probablemente el personaje más importante de mi carrera, quien hizo que la gente me conociera y me reconociera y del que siempre voy a estar agradecida. La verdad es que no lo odio ni siento de ‘ay ya que me lo quiten de encima’ para nada. Fue el personaje que hizo que la luz cayera sobre mí y ahora tengo grandes oportunidades gracias a él”, comentó la actriz en una entrevista para la revista People en Español.

Fernanda Castillo también se tomó el tiempo para agradecer a sus seguidores y aclarar esta gran interrogante.

¿Mónica Robles realmente está viva?

Fernanda Castillo se siente muy orgullosa de haber formado parte del elenco por muchos años y se siente muy agradecida por haber compartido roles con actores con mucha experiencia, tanto que en algún momento se sintió intimidada.



“Teniendo actores como Marco Pérez, como Lisa Owen enfrente así de ‘haz tu escena hija’ y yo ‘tengo que hablar ¿en serio?’. Fue una gran escuela, creo que había un elenco muy potente. Yo siempre digo que lo que sembró el elenco de la primera temporada hizo que ahora pueda tener una séptima temporada aunque ya no haya casi ninguno de los originales”, declaró.



También aprovecho la entrevista para recalcar que no existe ninguna posibilidad que su personaje regrese a la historia.



“Hay gente que piensa que sigo viva y que voy a regresar, no señores. Ya me mataron”, subrayó.



“Hay que cambiar, evolucionar”, agregó sobre su salida de la ficción.