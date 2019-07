El señor de los cielos: ¿por qué Fernanda Castillo ya no habla con Rafael Amaya?

"El señor de los cielos" estrenará su séptima temporada muy pronto por Telemundo y los seguidores esperan el gran retorno de Rafael Amaya como Aurelio Casilla pero hasta el momento no se sabe cómo es que su personaje retornará luego de estar ausente durante toda la sexta temporada. Así que por esta razón le consultaron a Fernanda Castillo como creía ella que reaparecería el actor, pero la interprete sorprendió a todos con su dura respuesta: "no tengo contacto con Rafael hace muchos años".

La interprete saltó a la fama gracias a su personaje de "Mónica Robles" en la serie de Telemundo, en donde hizo pareja con Rafael Amaya, pero a dos años de su salida de la producción, Fernanda Castillo no sabe nada del hombre con el que compartió créditos durante cinco años.

En una entrevista con el programa "La cuchara", la actriz contó cual es la razón de esta situación con el protagonista de "El señor de los cielos".

¿POR QUÉ FERNANDA CASTILLO NNO TIENE AMISTAD CON RAFAEL AMAYA

Fernanda Castillo se despidió de "El señor de los cielos" hace dos años y desde ese momento no ha tenido ni una relación con el protagonista de la serie y ni con el resto del elenco.

“Ya lo he dicho muchas veces yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años. Ya no trabajo en esa serie, entonces pues entiéndanme que no tengo información”, respondió la protagonista de la serie Enemigo íntimo luego de ser consultada sobre los rumores que han circulado en los últimos meses sobre la vida del galán de "El señor de los cielos".

Con esta respuesta, la interprete de 37 años deja en claro que la relación que mantuvo con el actor fue solo laboral, ya que como declaró al citado medio, no existe ningún tipo de amistad entre ellos.

Fernanda Castillo también contó que el equipo de producción de "El señor de los cielos" fue su familia durante cinco años, pero actualmente no tiene contacto con nadie, tanto así que no sabía nada sobre el accidente que se produjo hace unos días mientras grababan la séptima temporada de la serie.

“Me acabo de enterar el fin de semana, pero no, pues no porque sé que además ninguno de la gente que yo conozco estaba grabando. Sé que a uno de los stunt lo conozco y siento mucho que le haya pasado eso”, lamentó la actriz.



“Pero no, la verdad es que no tengo ninguna información, yo no trabajo ahí”, aseveró.