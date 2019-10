En cuenta regresiva, así se encuentran los seguidores de “El señor de los cielos”, quienes esperan con ansias la séptima temporada de la narcoserie que los mantiene atrapados desde abril de 2013, año de su primera emisión a través de Telemundo.

El retorno a la pantalla chica de la serie está programado para el próximo 14 de octubre y de acuerdo con los avances está dando de qué hablar, pues muchos se preguntan si el actor Rafael Amaya volverá a tomar su lugar como Aurelio Casillas.

Como se recuerda, en la mitad de la anterior temporada, el actor mexicano abandonó la producción por razones que se desconocen, por lo que Matías Novoa tomó su lugar, y aunque no lo hizo nada mal, los fans del artista pidieron su regreso. Y así fue.

Ahora, la séptima entrega girará en torno al despertar del capo de la droga que terminó en coma. Así lo confirmó un video que muestra al actor con el rostro vendado y con muchas preguntas y aseveraciones dando vueltas sobre sus vendas: “¿Dónde estoy?”, “¿cuándo terminará esta pesadilla?”, “¡este no puede ser mi destino!”, “¡Hijos nunca bajen la cabeza!”, entre otros.

En la sexta temporada, Aurelio Casillas terminó en coma. (Foto: Instagram El señor de los cielos)

Hasta el momento solo se había visto a Casillas hospitalizado y vendado, pero un último tráiler muestra su rostro para emoción de los fanáticos.

“El momento más esperado se acerca”, se escucha decir a la voz en off de la serie. Mientras tanto, en las imágenes se aprecia a Rafael Amaya sobre la cama de un hospital, donde las enfermeras le quitan las vendas.

“Ya es hora”, nuevamente es oye cuando se enfoca el rostro del actor que interpreta a Aurelio Casillas. Él está con los ojos cerrados y no se sabe si está dormido o despertó del coma.

Aunque la aparición del actor mexicano aparece por unos segundos, esto ha sido suficiente para los seguidores de “El señor de los cielos”.

Pero su vida corre peligro, pues Cabo busca vengarse de los Casillas después de que Aurelio matara a su hijo, y a pesar de que fue él quien lo dejó en coma, esto no es suficiente y regresará para liquidarlo junto a su descendencia.

Para cumplir su cometido cambió radicalmente de look. Ahora ya no lucirá su peculiar bigote y vestimenta particular. “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”, se lee en una publicación de Instagram de “El señor de los cielos”.

RAFAEL AMAYA Y SUS GRABACIONES EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

Desde el set se ha compartió hace unos días, una foto donde se ve a Rafael Amaya en medio de las grabaciones, recibiendo indicaciones del director de turno. No se sabe bien si se trata del momento en que despierta del coma o alguna otra escena.

En ese marco, en una entrevista exclusiva con People en Español, Isabella Castillo, quien se incorporó al elenco de “El señor de los cielos” en la sexta temporada como la valiente y aguerrida Diana Ahumada, habló sobre cómo fue trabajar con el mexicano.

“Me parece muy buena onda. Siempre se la pasaba bromeando, muy chistoso. Y no te puedo adelantar nada”, contó la actriz de origen cubano.

En realidad, el misterio en torno al retorno de Amaya ha sido cuidado con mucho celo por Telemundo, al punto que no está claro si su alejamiento del ojo público fue una decisión personal o una estrategia de marketing del canal. Lo que sí parece seguro es que el actor regresó con buen humor al trabajo, por más que no aparezca en ninguna fotografía con el resto del elenco.