“El señor de los cielos” es una serie muy famosa en Estados Unidos, México y en varios países de Latinoamérica, que estrenó su séptima temporada el pasado 14 de octubre con el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas, el personaje principal de esta serie producida por Telemundo.

Durante los primeros episodios de la temporada 7 sucedió algo que muy pocos esperaban: la muerte definitiva de Aurelio Casillas. Miles de fans se habían emocionado al ver en los avances oficiales que el actor Rafael Amaya había vuelto a la ficción, pero lo hizo solo para darle un final definitivo al patriarca de la familia Casillas.

De esta manera, el intérprete de 42 años cierra permanentemente el ciclo que comenzó en el 2013, luego de tomar este papel durante más de 6 años. En definitiva, “El señor de los cielos” ya no será lo mismo sin su protagonista, que había compartido cámara con diversos actores y actrices de manera muy profesional.

O al menos eso se creía hasta ahora, ya que recientemente la revista People en Español reveló que con una de las actrices del elenco principal Rafael Amaya tuvo muchos problemas de concentración, poniéndose nervioso hasta el extremo en las veces que compartían escenas.

La actriz en cuestión es Maritza Rodríguez, la protagonista de la exitosa telenovela "Silvana sin lana", quien comentó a la revista algunos sucesos incómodos que pasó junto al reconocido actor y cómo se ponía cada vez que les tocaba grabar juntos.

"Me acuerdo el primer día que me tocó grabar con Rafa y él me veía y yo decía ‘este está nervioso, lo siento nervioso. Él me veía como obviamente la actriz de peso, la actriz de mucho tiempo, pero aparte era la amiga, la compañera y también la esposa de Joshua", cuenta la retirada actriz.

Ella es la esposa de Joshua Mintz, quien en ese entonces era un alto ejecutivo de la cadena de Telemundo, quienes eran los principales productores de la serie. Esto parece ser que lo puso muy nervioso al hacer escenas románticas con la pareja de quien sería el jefe directo de todo el set de grabación.

Al principio Maritza pensó que el nerviosismo de Rafael se debía a que ese día era el primer día que grababan juntos, pero la incomodidad siguió presentándose en el protagonista de "El señor de los cielos" con el pasar de los días.

Maritza Rodríguez puso nervioso a Rafael Amaya cuando grababan sus escenas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

“Llevábamos tres meses y él seguía igual. Yo decía ‘Dios mío’. Ese hombre sudaba, se equivocaba. Y ya cuando empezaron las escenas de amor, de beso, de pasión se ponía super nervioso”, asegura la actriz en la entrevista.

"Recuerdo que el director habló conmigo y yo le dije ‘conmigo no te preocupes, para mí es parte de una escena y un trabajo, habla con él’. Y yo hablé con él y le dije ‘papito, olvídate’. Él me decía ‘perdón, perdón, la ficción nos protege’. Y yo le decía ‘la ficción nos protege así que vamos a hacerlo bien bonito y todo’. Y yo lo cuidaba y lo llevaba ‘Rafa espera, por allá no te vayas’. Parecía la cuidandera".

Hoy en día, ambos recuerdan esos bochornosos momentos y ríen de lo que sucedió en el set de grabación. Fuera de estos episodios con ella, no se ha reportado otra actriz que haya puesto nervioso al actor mexicano