“El señor de los cielos” sigue atrapando a sus seguidores. Y es que, con el regreso de la exitosa serie, ahora en su temporada 7, los actores cuentan cómo asumieron cada vez más nuevos retos. Uno de los que compartió su experiencia fue el chileno Matías Novoa, quien hace el papel de Amado Casillas Leal ‘El águila azul’, medio hermano del protagonista Aurelio Casillas.

El actor de 30 años dio a conocer que la séptima entrega fue la que más riesgos se tomaron. “La esencia sigue siendo la misma. La línea dramática continúa igualita, nada más que sí se le incrementó más acción y más drama, y obviamente la calidad de producción es completamente diferente”.

En una entrevista que concedió a People en español contó todos los retos y preparación que le tomaron para dar vida a Amado.

“Ahorita subí 10 kilos más, o sea sí me van a ver muy diferente a la temporada pasada físicamente porque sí me dediqué a hacer más ejercicio, a alimentarme mejor, a hacer un poquito de artes marciales para completar más el personaje porque la vez pasada llegué muy rápido y no tuve tiempo de prepararlo bien”, manifestó.

Matías Novoa dijo que, además de la preparación de ‘El águila azul’ que le demandó tres meses, en la temporada 7 podrán conocer más a su personaje porque se hablará mucho de él, de su pasado y de dónde viene.

Estudió actuación en la escuela Cefac de TV Azteca. Recibió la invitación por parte de Telemundo para las series "Enemigo íntimo" y "El señor de los cielos 6". (Foto: Instagram Matías Novoa)

ACTÚA CON SU ESPOSA

El chileno también se refirió a Isabella Castillo, con quien en la temporada anterior de “El señor de los cielos” eran compañeros de trabajo y ahora son esposos. Aclaró que no es celoso y sabe lo que significa el trabajo de ambos.

“Es una sensación rara porque ahora la cuido más, entonces estoy pendiente. No sé, de repente tenemos escenas de cama, por ejemplo, y la cuido más como hombre, la protejo un poco más. Indudablemente cambió totalmente de haber actuado con ella en la sexta temporada a ahora que ya es mi mujer”, mencionó.

Isabella Castillo y Matías Novoa se conocieron en 2018, durante las grabaciones de la sexta temporada de la exitosa serie. Su romance en la ficción traspasó la pantalla chica. Aunque al principio se especulaba de una relación a mediados del año pasado, fue en setiembre que gritaron su amor públicamente. Ellos se casaron por civil el pasado 1o de mayo en una ceremonia muy privada.

Matías Novoa se casó civil con la actriz cubana Daniela Castillo.(Foto: Instagram Matías Novoa)

¿QUÉ PASÓ EN EL ESTRENO DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Por todo lo alto, así fue el regreso a las pantallas de Telemundo de “El señor de los cielos”. Quienes siguen la ficción desde abril de 2013 y los que también se contagiaron de ver esta serie esperaban con ansias el retorno del actor Rafael Amaya, quien interpreta al protagonista Aurelio Casillas y terminó en coma durante la sexta entrega; sin embargo, su regreso tuvo el peor de los desenlaces.

A pesar de que muchos pensaban que el actor principal despertaría del coma en esta nueva entrega, nadie imaginó que el narcotraficante Aurelio Casillas muriera. Al menos, eso es lo que se pudo ver en el primer capítulo.

Su partida dejó desconsolados a los integrantes de la familia Casillas, en especial a su hija Rutila Casillas (Carmen Aub) y su madre Doña Alba (Lisa Owen).

LAS REDES ESTALLAN

El deceso del protagonista de “El señor de los cielos” generó indignación y enojo entre los seguidores de la narcoserie.

“Desde hoy dejo de ver la serie. He sido fan desde el primer día y sin Aurelio Casillas no tiene sentido verla”, escribió molesto un fan.

“No puede ser que esperamos un año para que nos salgan con que Aurelio murió. Los fans de El señor de los cielos no lo merecemos”, señaló otro televidente.

“Sin Aurelio Casillas no hay serie, fue un error y lo verán reflejado en el rating”, se lee en otro comentario de Instagram

Aurelio Casillas, protagonista de "El señor de los cielos", murió al inicio de la temporada 7. (Foto: Telemundo)

¿REALMENTE MURIÓ “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

En el primer capítulo de “El señor de los cielos” solo se pudo ver la muerte de Aurelio Casillas y debido a que no ha sido enterrado ni cremado, algunos fanáticos de la serie esperan verlo con vida y piensan que todo se trataría de un plan para resguardar su integridad, ya que es buscado por sus enemigos, como El Cabo, para liquidarlo.

Estas esperanzas nacieron luego de ver el avance del episodio de hoy en el que se asegura que “las leyendas nunca mueren”.

A través del perfil de la serie, Telemundo hizo frente a las críticas por el fallecimiento del Casillas. “Si eres verdadero fan de El señor de los cielos no te pierdas el episodio de mañana [hoy]. Te prometemos que esto viene mejor que nunca”.

“El señor de los cielos” 7 se transmite a las 10:00 p.m., hora del Este, por Telemundo.