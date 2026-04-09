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El primer capítulo de "Señora del Destino" trajo escenas conmovedoras. (Foto: YouTube / América Televisión)
El primer capítulo de "Señora del Destino" trajo escenas conmovedoras. (Foto: YouTube / América Televisión)
Por Redacción EC

La nueva telenovela de América Televisión, “Señora del Destino” estrenó su primer capítulo este miércoles 8 de abril y contó con escenas desgarradoras. La nueva adaptación peruana se centra en ‘Mercedes López’, papel de Jimena Lindo, una mujer que deja su ciudad de origen para buscar nuevas oportunidades en la capital.

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