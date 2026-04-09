La nueva telenovela de América Televisión, “Señora del Destino” estrenó su primer capítulo este miércoles 8 de abril y contó con escenas desgarradoras. La nueva adaptación peruana se centra en ‘Mercedes López’, papel de Jimena Lindo, una mujer que deja su ciudad de origen para buscar nuevas oportunidades en la capital.

La nueva producción de Michelle Alexander cuenta la historia de ‘Mercedes’, (Brigitte Jouanett) junto a sus cuatro hijos y su bebé de pocos meses. Es su primer capítulo trajo una serie de escenas que marcaron la pauta. La madre al recibir una llamada de su hermano e informarle que su esposo ‘Aldo’ (Luis Baca) no volverá, toma la decisión de ir a la capital con todos sus hijos.

En el camino, la madre enfrenta situaciones muy desagradables, pero lo más trágico fue llegar a la capital y encontrarse con una protesta que terminó lastimando a uno de sus hijos, pero eso no era todo, lo peor fue el robo de su bebé de dos meses de nacida.

El primer capítulo de "Señora del Destino" trajo escenas conmovedoras. (Foto: YouTube / América Televisión)

El primer capítulo estuvo lleno de emociones y se espera que según avance la trama, siga cautivando al público.

Por su parte, América Multimedia, Del Barrio Producciones y Globo han firmado un acuerdo estratégico para adaptar en el mercado peruano algunas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión brasileña, tal es el caso de “Señora del Destino”.

Reacciones del elenco de “Señora del Destino”

La actriz Jimena Lindo se emocionó hasta las lágrimas al ver cómo comienza el drama de’Mercedes’, su personaje en la ficción. “Estoy impresionada, estoy feliz. Ha estado muy fuerte el primer capítulo muy bonito. El trabajo de Brigitte (Jouanett), de Daniela (Feijoó) ha estado impresionante”, dijo Jimena en una entrevista de América televisión.

Brigitte Jouanett, quien da vida a ‘Mercedes’ de joven, también expresó como se ha sentido al ver el primer capítulo de la telenovela. “Ha habido lágrimas, numerosas. Es una historia muy conmovedora, pero es un regalo poder contar algo tan fuerte y que tanta gente lo pueda ver”.

Madgdyel Ugaz, quien protagoniza a ‘Belén’, la villana de la historia, comentó que el primer capítulo estuvo “espectacular”, además de sentirse muy conmovida, emocionada y orgullosa por todo el trabajo.

Por su lado, Daniela Feijó, quien interpretó a ‘Belén’ de joven dijo: “Feliz porque había muchísima expectativa tanto en redes como entre nosotros. Hemos disfrutado el rodaje como el resultado”.