Tras dos temporadas y una en plena grabación, Majida Issa le diría adiós al antagónico de “Sin Senos sí hay Paraíso”, el personaje de “La Diabla” Yessica Beltrán. Así lo hizo saber la propia actriz en una entrevista, que dejó con muchas interrogantes a los seguidores de la exitosa serie de Telemundo.

Fue en conversación con la revista TV y Novelas que la villana confirmó que su participación no alcanzará a la cuarta temporada. “Ya se está planeando la nueva temporada, pero tengo claro que solo voy hasta esta. Termino de grabar en abril. De ahí en adelante no sé muy bien qué va a pasar con ‘Sin Senos sí hay Paraíso’. No estoy dependiendo de eso, pues tengo otros proyectos", dijo.

Al tanto han estado los seguidores que han barajado varias posibilidades. La primera de ellas es que el personaje de “La Diabla” morirá; sin embargo, esta teoría se cae de inmediato ya que el papel, pese a ser el antagónico, se ha ganado el cariño de los espectadores.

Otras versiones apuntan a que Majida Issa se tomará un año fuera de los sets de grabación para enfocarse en su carrera musical; aunque ella misma ha declarado que tiene dos proyectos entre manos.

Finalmente, otros hablan del regreso de María Fernanda Yepes en el papel de “La Diabla”, luego de que encarnara a la villana en “Sin Senos no hay Paraíso”, en 2008. La actriz no había logrado participar de la continuación de la serie por temas de contrato, en 2016.

En YouTube, un video que adelantaba la llegada de María Fernanda a “Sin Senos sí hay Paraíso” alertó a los seguidores de la serie; sin embargo, hay que aclarar que el material fue creado por un fan y no hay nada claro sobre el regreso de la actriz.

Pese a que trascendió que el distanciamiento de Majida Issa de “Sin Senos sí hay Paraíso” se debería a una renuncia de la actriz, lo cierto es que podría responder a la falta de un nuevo contrato para su continuidad.

Actualmente, Carmen Villalobos (“Catalina Santana”) comparte en Instagram los pormenores de las grabaciones de la tercera temporada de la ficción, las mismas que acabarán en abril. Las dos primeras entregas están disponibles en Netflix.