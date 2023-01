Durante los últimos años la competencia entre los gigantes de streaming ha marcado la pauta del entretenimiento, con compañías como Netflix, HBO Max, Apple TV+ y Prime Video gastando millonarias sumas para obtener las mejores películas y series para añadir a su catálogo. Esta estrategia cambió en el 2022, donde resultados financieros menores a lo anticipado llevaron a la mayoría de las plataformas a una era de mayor frugalidad.

A pesar de esto, vivimos en tiempos donde hay una sobredemanda de contenido, con cientos de producciones saliendo cada año para complacer y atraer a espectadores. En el espíritu de separar la paja del trigo, aquí te mencionamos algunos de los títulos a los que vale echarle el ojo en el año que comienza.

Netflix

El todavía ‘rey del streaming’ tendrá un año interesante mientras intenta expandir el número de sus usuarios con la introducción en más países de su nuevo plan más barato con publicidad, así como su plan de cobrar extra a los usuarios que compartan sus contraseñas. Sin embargo, en el rubro de contenido lo que veremos es el regreso de viejos favoritos con nuevas temporadas de series como “The Witcher”, “You” y “Sombra y hueso”, así como ‘spin-off de sagas como “Bridgerton” y “La casa de papel”. En lo cinematográfico, su proyecto más anticipado será “Extraction 2″, secuela de la cinta de acción protagonizada por Chris Hemsworth que se convirtió en uno de los filmes más vistos de su catálogo en 2020.

En cuanto a nuevo contenido, el proyecto de Netflix más ambicioso de este año es sin duda “The Three-Body Problem”, una serie de ciencia ficción basada en la popular novela del escritor chino Liu Cixin - ganador del premio Hugo en 2015 - realizada como el primer proyecto del multimillonario trato entre el servicio de streaming y los ‘showrunners’ de “Game of Thrones” David Benioff y D.B.Weiss. El éxito (o fracaso) de esta serie marcará sin duda el 2023 para Netflix

Disney+

El servicio de streaming de Disney se enfocará también en reconocidas franquicias como Marvel y Star Wars. En el primer rubro tendremos el regreso de “Loki” con su segunda temporada, así como la llegada de nuevas series como “Agatha: Coven of Chaos” y “Secret Invasion”, este último show particularmente importante para trazar el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Desde ‘una galaxia muy lejana’ llegará la esperada tercera temporada de “The Mandalorian”, serie protagonizada por Pedro Pascal que ha servido para revivir la popularidad de la opereta espacial. Aficionados de las series animadas de “The Clone Wars” también tendrán razones por las que celebrar con la llegada de “Ahsoka”, serie donde Rosario Dawson interpreta a la ‘padawan’ de Anakin Skywalker/Darth Vader Ahsoka Tano.

Finalmente, el 2023 parece que será el año que por fin podremos ver “Peter Pan & Wendy”, remake ‘live-action’ de la historia del niño que no quería crecer que ha estado en producción por caso media década.

HBO Max

El 2023 será también un año de gran transformación para HBO Max, con la fusión de esta plataforma con Discovery+ planeada para la primera mitad de este año dejando en duda cómo será el resultado final. Sin embargo, esto no evita que la plataforma de WarnerMedia lance más contenido de calidad, iniciando este año con la salida de “The Last of Us” este 15 de enero. Basada en lo que es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, la serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal nos llevará por un viaje a través de un Estados Unidos destruido por una plaga zombie.

Además de “The Last of Us”, tendremos el regreso de ya populares shows como “Succession”, “Barry”, “Los Gemstone” y “Tokyo Vice”, así como el ‘spin-off’ de “Sex and the City” “And Just Like That...”.

Prime Video

Tras reemplazar a Netflix como el servicio de streaming con más suscriptores en los Estados Unidos el mes pasado, la plataforma de Amazon comienza este 2023 con un año cargado de nuevas temporadas de series ya establecidas como “La rueda del tiempo”, “Hunters”, “Carnival Row” y “The Marvelous Mrs. Maisel”, premiada comedia ahora en su quinta y última temporada. En cuanto a nuevo contenido, tendremos el recientemente anunciado estreno de “Gen V”, ‘spin-off’ de “The Boys” que lleva a la parodia negra del género de superhéroes a la universidad con una nueva generación de ‘héroes’.

Asimismo, gracias a su asociación con Peacock - servicio de streaming todavía no disponible en Latinoamérica -, Prime contará con el ‘spin-off’ de “John Wick” titulado “The Continental”, una miniserie protagonizada por Mel Gibson que se ahonda en la cadena de hoteles utilizados por asesinos y criminales como territorios neutrales en la saga. Eso sí, no esperen la presencia de Keanu Reeves.

Apple TV+

A diferencia de las otras plataformas de streaming, Apple TV+ continúa con su estrategia de limitar su contenido a solo un par de producciones mensuales de alta calidad. Entre lo ya anunciado hay dos películas prometedoras. La primera es “Killers of the Flower Moon”, cinta dirigida por Martin Scorsese con un elenco ejemplar conformado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gradstone y Brendan Fraser. Basada en un libro de no ficción del mismo nombre, la cinta está ambientada en 1920 sigue la investigación de una serie de misteriosos asesinatos contra miembros de la tribu Osage luego de que se descubriera petróleo en sus tierras.

Lily Gradstone y Leonardo DiCaprio en “Killers of the Flower Moon”, la nueva cinta de Martin Scorsese. (Foto: Apple TV+) / Apple TV+

La segunda película es el drama histórico “Napoleón”, cinta biográfica sobre el legendario líder militar Napoleón Bonaparte dirigida por Ridley Scott y protagonizada por el ganador del Oscar Joaquin Phoenix, una combinación que promete estar a la altura de la figura histórica.