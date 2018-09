Todas las series ganadoras del Emmy que puedes ver en Netflix | FOTOS

La Academia de Televisión de Estados Unidos premiará este lunes 17 de septiembre con un Emmy a las mejores producciones de la pantalla chica. Muchas series y programas premiados anteriormente están disponibles en la plataforma Netflix.



En el servicio de streaming se encuentran series galardonadas en las principales categorías de esos premios como "Bloodline", "Orphan Black", "Sherlock", "Master of None" y entre otros.



Otras series que encontrarás en Netflix son "Making a murderer",

"The good wife", "Breaking Bad". "Orange is the New Black" y más.

En la galería que abre esta nota podrás encontrar todas las series y programas que han ganado una estatuilla de los Emmy.

Originales de Netflix

Netflix no solo tiene ganadoras de Emmy en su catálogo sino también compite con programas originales tales como "The Crown" (13 nominaciones), "Godless" (12), "Stranger Things" (12), y "GLOW" (10).

A estas les siguen "Black Mirror" con 8 nominaciones, el thriller criminal "Ozark" con seis nominaciones, el documental "Wild Wild Country" sobre el gurú indio Osho con cinco, y el reality remake "Queer Eye" con cuatro.



El dato

La premiación de los Emmy se celebrará el lunes 17 de septiembre mediante los canales TNT y NBC.