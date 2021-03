Conforme a los criterios de Saber más

¿Existen reglas de comportamiento para una persona que sufre la sorpresiva muerte de un ser querido? ¿Qué hacer con el desconsuelo mientras todo alrededor sigue su rumbo? ¿Cómo aprender a convivir con las preguntas sin respuesta que generan ira y frustración? Pues, Leigh Shaw (Elizabeth Olsen), la protagonista de “Sorry For Your Loss”, debe enfrentarse cada día al vacío generado por su esposo Matt tras una repentina muerte que la dejó sin piso y con miles de preguntas encima. Con una estupenda actuación de Elizabeth Olsen y los guiones de Kit Steinkellner, la serie cobra vuelo desde la primera línea por su naturalidad.

Tres años antes de que la menor de las hermanas Olsen protagonizara la exitosa serie, WandaVisión que transmite Disney+, trabajó en la serie “Sorry For Your Loss” de la mano de la red social Facebook que, en 2017, comenzó a abrirse camino con producciones audiovisuales. El objetivo era poder competir con gigantes del streaming como Netflix y, en ese momento, YouTube. Ahora sabemos que no logró su cometido. Sin embargo, “Sorry For Your Loss” vuelve a la palestra por la actuación de Elizabeth Olsen y el tratamiento de un tema doloroso como es la muerte.

“Sorry For Your Loss” narra en dos temporadas de 10 capítulos cada una la historia de Leigh Shaw, una mujer que se desmarca del prototipo de viuda que tengamos en mente. Ella es muy joven (no pasa los 30 años), no tiene hijos y estaba comenzando a abrirse un camino profesional en un medio digital junto a su esposo Matt Greer (Mamoudou Athie), un profesor de literatura que sufre depresión y está medicado.

Desde el primer capítulo hasta el último de la segunda temporada, se narra con naturalidad y con referencias del mundo contemporáneo, el duro proceso que es para Leigh retomar su vida con normalidad. Al igual que “13 Reasons Why”, una serie que aborda el suicidio adolescente como consecuencia del bullying, en “Sorry For Your Loss” reaparecen los recuerdos constantes de quien perdió la vida como un recurso para explicar al personaje, conocerlo mejor y de alguna manera encontrar respuestas en el presente.

En la primera temporada, Leigh se siente incomprendida por la sociedad, aunque alrededor de ella estén su madre Amy Shaw (Janet McTeer) y su hermana adoptiva en proceso de recuperación de alcoholismo, Jules Shaw (Kelly Marie Tran) dando todo de ellas por acompañarla.

El personaje de Olsen es extremadamente sensible y fácil de irritar con cualquier comentario, por lo que la delicadeza y la elección de la palabra correcta mantienen la tensión entre las tres. Para encontrar alguna mejora, Leigh participa de un grupo de mujeres que también perdieron a sus parejas y comparten sus testimonios; sin embargo, se la ve (sin juzgarla) como ser egoísta que quiere mantener su sufrimiento encerrado dentro de sí y no compartirlo con nadie.

También se va construyendo como en un rompecabezas el personaje de Matt. Es un persona que quiere sobrellevar la depresión, va a terapia y toma su medicación. Sin embargo, la enfermedad es en ocasiones más fuerte que él a tal punto que su hermano Danny (Jovan Adepo) mantiene la duda de si su muerte fue ocasionada por un accidente o un suicidio.

Elizabeth Olsen, Janet McTeer y Kelly Marie Tran en escena de "Sorry for your loss". (Captura)

La protagonista vuelve a tener contacto con Danny con quien nunca tuvo una buena relación. Danny conoció el lado depresivo de Matt, el mismo al que Leigh no podía acostumbrarse y buscaba la manera de ayudarlo sin aceptar la situación.

En la segunda temporada, Leigh intenta continuar con su vida con el fantasma de Matt siempre presente y en algunos sueños. Tiene otros amores sin lograr desprenderse del todo del recuerdo de su esposo. Sin esperarlo, Danny y Leigh comienzan a llevarse bien y encuentran cada uno el consuelo que necesitaba en el otro, creen enamorarse e intentan mantener una relación, pero nuevamente la presencia de Matt es más fuerte en ambos y deben enfrentar este nuevo conflicto.

Los personajes que rodean a Leigh, como su madre y hermana, también resuelven sus conflictos con optimismo y cambios rotundos en sus vidas.

CONECTAR CON EL PÚBLICO

Sin tener un final conclusivo, la serie fue cancelada y no se vocea la tercera temporada. Da la impresión que la segunda temporada solo fue una continuación que alarga la misma y busca profundizar en los otros personajes que no son protagónicos. Mientras que la primera temporada sí parece concluir con mucha belleza y el rostro de Elizabeth Olsen mirando hacia el futuro encontrando las respuestas que tanto ansiaba y que guarda para sí.

El tratamiento del duelo y la depresión son muy bien construidos por Kit Steinkellner. Esta afirmación cobra mayor sentido al constatar que a partir de la serie se creó un grupo de apoyo para mujeres en duelo: “Sorry For Your Loss fue el primer programa realista que vi sobre la pena y la viudez”, “Tener esa conexión por medio de Facebook fue algo importante. No conozco a otra viuda en la vida real o que estuviera en mi grupo de amigas”, dicen algunas de las mujeres que aparecen en uno de los videos complementarios de la serie.

Leer los comentarios en Facebook de quienes se identifican con los episodios, mujeres que enviudaron o perdieron a alguien cercano, enaltecen la serie de Elizabeth Olsen.

LA FICHA

Sinopsis: Leigh Shaw, interpretado por Elizabeth Olsen, una joven escritora que acaba de sufrir la muerte de su esposo debe lidiar con el recuerdo y enfrentar la realidad que muchas veces la abruma.

Duración: 2 temporadas

Género: Drama

Elenco: Elizabeth Olsen, Kelly Marie Tran, Jovan Adepo, Mamoudou Athie, Janet McTeer, Zack Robidas

Año: 2018

Series similares: “13 razones por qué”, “Dead to me”

Calificación: ★★★

