“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods”, la tercera temporada oficial de la serie creada por Nakaba Suzuki, se estrenó en el mes de octubre entre mucha polémica, en especial por una censura que para los seguidores del manga y el anime les pareció excesivo, ya que en anteriores entregas esto no había sucedido.

Si bien no hubo una respuesta específica de este tema de parte de los responsables del anime, se hizo evidente que esto era decisión de la nueva casa animadora de “Nanatzu no Taizai”, Studio Deen. Ellos habrían reemplazado a A-1 Pictures en la producción de esta nueva temporada, decidiendo además agregar esta censura para la serie de televisión.

¿Qué se censuró exactamente? Al inicio del primer capítulo, Meliodas y Ban lucharon contra unos demonios menores para rescatar a un grupo de humanos que habían sido capturados. Conforme iban cayendo, cada corte que estos dos pecados capitales les hacían en sus cuerpos eran inundados de una "sangre" blanca que destacaba por encima de los demás elementos de la animación.

Las reacciones no se hicieron esperar y cientos de fans en sus redes sociales compartieron imágenes del episodio con comentarios negativos sobre esta censura sin justificación que no había pasado con las anteriores temporadas del anime. Algo parecido sucedió con “One Punch Man” cuando Madhouse dejó de animar la serie para darle la batuta a J.C. Staff, quienes también fueron criticados por su trabajo en la animación.

No obstante, el clamor popular fue escuchado y todo indica que la censura ha sido des-habilitada, o al menos así lo demostró el episodio 2 de “Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” con la batalla de King y Diana contra dos de los ‘Diez Mandamientos’: Gloxinia y Drole.

Parecer ser que al menos en los personajes principales, no habrá censura.

Y probablemente sí en los Demonios.#NanatsuNoTaizai #SevenDeadlySins pic.twitter.com/xECZyY4OKg — Ïńfęrnø [Gowther.~] (@SpaceFuckingBoy) October 16, 2019

Pero esto no ha hecho a sus fans bajar la guardia. Se sabe que Japón tiene una ley muy estricta de censura con respecto a sus programas de televisión animada, y “Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” no será la excepción a la regla. Por ahora todo quedará en manos de TV Tokyo de encontrar un balance entre lo que dice la ley y lo que quieren sus espectadores.

Lo más probable es que la cadena de televisión censure algunas partes muy explícitas y deje otras a la vista del público, pero en definitiva se espera que la sangre se mantenga de color rojo y se elimine totalmente la versión blanca que se mostró en el primer episodio de la tercera temporada.

TRÁILER DE "SEVEN DEADLY SINS" 3X03

Por el momento no hay un tráiler propiamente dicho para este capítulo de "Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods", tan solo un adelanto con el título 'Brilla luz'.

¿CÓMO VER "SEVEN DEADLY SINS" 3X03

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” estrenará su tercer capítulo en Japón a través de TV Tokyo este miércoles 23 de octubre, a las 5:55 pm (hora local), mientras BS TV Tokyo lo retransmitirá el jueves 17 de octubre a las 00:59 am (hora local).

El horario equivalente en otros países para el estreno oficial del episodio 3 de esta nueva temporada es el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador: miércoles 23 de octubre a las 3:55 am Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 23 de octubre a las 4:55 am Argentina y Chile: miércoles 23 de octubre a las 5:55 am España: miércoles 23 de octubre 10:55 am

Por el momento no hay una fecha de estreno de la nueva temporada de “Seven Deadly Sins” fuera de Japón, aunque los derechos de distribución internacional los tiene Netflix.