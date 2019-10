“Seven Deadly Sins”, titulado originalmente “Nanatsu no Taizai” en Japón o “Los siete pecados capitales” en español, es una serie de animación basada en la historia escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, la misma que sigue publicando cada cierto tiempo la editorial Weekly Shōnen Magazine. Ahora, su tercera temporada por fin se estrenó bajo el título de “Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods”.

Esta nueva parte de la serie cuenta las aventuras de Meliodas y los ‘Siete Pecados Capitales’, quienes deberán enfrentarse a los ‘Diez Mandamientos’, un grupo del ‘Clan de los Demonios’ que ha prometido conquistar todos los pueblos para el Rey Demonio y eliminar a los humanos que intenten oponerse a ellos.

Lastimosamente, el primer episodio no ha sido bien recibida por los fans del anime, ya que han notado enormes diferencias entre lo que pasó con la anterior casa productora A-1 Pictures y el nuevo trabajo de Studio Deen, quienes son los responsables actuales de la nueva temporada que se estrenó exclusivamente en Japón.

Ahora, los fans esperan con ansias descubrir si la animación mejorará con el pasar de los capítulos o si este será el estándar que mantendrá durante toda la temporada. De todas maneras, la historia se pondrá cada vez más interesante y se verá un lado nunca antes visto de Meliodas y los otros pecados.

¿CÓMO, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER “SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF THE GODS” 3x02?

Meliodas no sería el protagonista de este capítulo (Foto: Studio DEEN)

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” estrenará su segundo capítulo de la tercera temporada en Japón a través de TV Tokyo, el próximo miércoles 16 de octubre, a las 5:55 pm (hora local). Por su parte, BS TV Tokyo lo transmitirá el jueves 17 de octubre a las 00:59 am (hora local), según precisó el mismo sitio oficial de la franquicia.

En otros países, este sería el horario equivalente para tener el estreno oficial del episodio 2 de esta nueva temporada:

Perú, Colombia, México y Ecuador: miércoles 9 de octubre a las 3:55 am

Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 9 de octubre a las 4:55 am

Argentina, Chile: miércoles 9 de octubre a las 5:55 am

España: miércoles 9 de octubre 10:55 am

Como ya se mencionó anteriormente, esta nueva temporada está siendo producida por Studio DEEN y la casa animadora ha prometido que serán 24 episodios. De momento no se tiene claro si habrá algún tipo de "relleno", como es habitual en los productos animados de Japón.

Netflix cuenta con los derechos de distribución internacional de “Seven Deadly Sins”, pero hasta el momento no ha dado a conocer cuándo lanzará la nueva temporada del anime. Se especula que recién se vería la serie en el resto del mundo, incluida América Latina, una vez termine su emisión original en Japón, al igual que pasó con la anterior entrega.

¿Alguna fecha estimada? La tercera temporada de los ‘Siete Pecados Capitales’ podría llegar a Netflix aproximadamente en julio o agosto del próximo año, ya que en Japón la serie continuará de largo hasta marzo del 2020.

¿QUÉ PASARÁ EN "SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF GODS" 3x02?

¿Elizabeth estaba en el pasado? ¿O acaso esta es una visión de su futuro? (Foto: Studio DEEN)

El capítulo anterior culminó con King y Diane en una situación muy incómoda, ya que al parecer ambos compartieron un baño termal estando desnudos sin saberlo. La sinopsis oficial del episodio reza lo siguiente:

King y Diane evacuaron hacia el Bosque de las Hadas para escapar de la amenaza de los Diez Mandamientos. Mientras disfrutan de un juego de hadas en un gran árbol cuadrado, ambos pierden la conciencia y al despertar... ¡Se encuentran con los '10 Mandamientos'!

Drole, el Rey Gigante y Gloxinia, el primer Rey Hada, los enfrentan y se desata una enorme lucha entre los cuatro. Por la diferencia del poder no los pueden alcanzar, pero será una palabra sorprendente lo que escuchen de los Diez Mandamientos cuando ya estaban en sus últimos momentos."

Por lo que se sabe del manga, el siguiente episodio tendrá a ambos como protagonistas y, luego de ese bochornoso momento, King y Diane seguirán caminando por el 'Bosque de las Hadas' hasta que se encuentran con Matrona, quien se había refugiado en ese lugar junto a otros compañeros.

Es aquí donde sucederán todos los hechos que se describen en la sinopsis. En la pelea contra los 'Diez Mandamientos' se demostrará qué tan fuertes son realmente estos demonios y lo que pasará con King y Diane antes de volver con Meliodas y los otros pecados capitales.

TRÁILER DE "SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF GODS" 3x02?

¿Sobrevivirán Diane y King? (Foto: Studio DEEN)

De momento, Studio Deen no ha liberado ningún tráiler o avance del segundo episodio de “Seven Deadly Sins: Wrath of Gods”. Incluso el final del primer episodio no mostró ningún avance, ya que al parecer se utilizó este tiempo para anunciar un evento en Japón el pasado fin de semana.

Por otro lado, el Twitter oficial del anime liberó los primeros minutos del capítulo 1 de la nueva temporada, algo por el cual los fans están agradecidos ya que en muchas partes del mundo aún no se puede ver de manera oficial.