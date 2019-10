Seven Deadly Sins 3x03: tráiler, qué pasará y cómo ver online Nanatsu no Taizai Wrath of the Gods Capítulo 3 | Son 3.000 años en el pasado y King y Diane tienen la oportunidad de revivir la batalla que condena al encierro al clan de los demonios, incluidos los Diez Mandamientos, en ‘Brilla luz’ (3x03), tercer episodio de “Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” (“Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin” en su idioma original o “Lo siete pecados capitales: La ira de los dioses” en español), que será emitido el próximo miércoles 23 de octubre por la televisión japonesa.

Por el momento no se sabe mucho acerca de los eventos de este capítulo -ni siquiera fue lanzado un tráiler-, aunque el manga incluye pistas, así también el anterior episodio, cuando King y Diane fueron convocados por dos de los Diez Mandamientos más poderosos: Gloxinia y Drole.

Si bien los dos ‘pecados capitales’ asumieron que debían batirse a muerte contra sus enemigos, la verdad es que sus contrincantes en realidad querían ponerlos a prueba, para que demuestren su valía como los nuevos héroes del mundo.

King y Diane fueron sorprendidos por dos de los 'mandamientos' más poderosos (Foto: Seven Deadly Sins / Studio DEEN) Studio DEEN

En ese marco, a través de un conjuro, Gloxinia envió a King y Diane a una especie de recreación del pasado, cuando el Meliodas de entonces junto a la Elizabeth de la época lucharon contra los demonios, con ayuda tanto de Gloxinia y Drole, reyes entonces de las hadas y de los gigantes, respectivamente. Solo que, en esta recreación, tanto King como Diane controlan los cuerpos de sus antecesores.

Al comienzo los ‘pecados’ no entienden lo que está ocurriendo, pero King es el primero en darse cuenta que el Meliodas de poder demoníaco que tiene enfrente no es su compañero de aventuras -y a quien cree muerto-, sino una versión anterior del mismo héroe.

¿Qué pasará entonces? Gloxinia y Drole avisaron que este ‘viaje’ se trata de una prueba peligrosa. King y Diane podrían morir, pero si salen airosos, podrían acrecentar su poder y enfrentar con mayores posibilidades al resto de ‘mandamientos'. Además, descubrirían cómo derrotar a los villanos.

¿Por qué el enemigo sugirió que quiere ayudarles? Según contaron, en el pasado lucharon al lado de Meliodas, pero tuvieron que tomar una decisión y convertirse en ‘mandamientos’. ¿Por qué? Eso está por verse.

TRÁILER DE "SEVEN DEADLY SINS" 3X03

Por el momento no hay un tráiler propiamente dicho para este capítulo de “Seven Deadly Sins”, tan solo un adelanto con el título ‘Brilla luz’.

¿CÓMO VER "SEVEN DEADLY SINS" 3X03

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” estrenará su tercer capítulo en Japón a través de TV Tokyo este miércoles 23 de octubre, a las 5:55 pm (hora local), mientras BS TV Tokyo lo retransmitirá el jueves 17 de octubre a las 00:59 am (hora local).

El horario equivalente en otros países para el estreno oficial del episodio 3 de esta nueva temporada es el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador: miércoles 23 de octubre a las 3:55 am

Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 23 de octubre a las 4:55 am

Argentina y Chile: miércoles 23 de octubre a las 5:55 am

España: miércoles 23 de octubre 10:55 am

Por el momento no hay una fecha de estreno de la nueva temporada de “Seven Deadly Sins” fuera de Japón, aunque los derechos de distribución internacional los tiene Netflix.