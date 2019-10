Seven Deadly Sins Wrath of the Gods | Nanatsu no Taizai 3x01 Temporada 3 Capítulo 1 | Nanatsu no Taizai | La tercera temporada de “Seven Deadly Sins”, también conocido como “Nanatsu no Taizai” en Japón o “Los Siete Pecados Capitales” en Latinoamérica, llegó a la pantalla chica con nuevos episodios para alegría de sus fans. Este anime es uno de los más esperados del año y su estreno emocionó a sus seguidores alrededor del mundo.

La tanda de episodios, que lleva por título “Wrath of Gods” (La Ira de los Dioses), continuará contando el conflicto que protagonizan los Siete Pecados Capitales y sus aliados, contra los Diez Mandamientos, el grupo de élite de las fuerzas demoníacas, que desea conquistar Britannia.

Por esta razón, los fans del anime esperaban con ansias el regreso de sus personajes favoritos. Sin embargo, el estreno del primer capítulo de “Nanatsu no Taizai” generó molestia y varias críticas entre los seguidores del show. ¿Qué fue lo que pasó?

A través de las redes sociales, se desató una lluvia de críticas contra el anime. Los fanáticos señalaron que existía censura en el primer capítulo de “Seven Deadly Sins”, lo que ocasionó mucha decepción y molestia.

En muchos animes es normal que se recurra a la censura cuando se considera que una escena se torna en extremo violenta, sin embargo muchos consideraron ridículo lo que se vio en el primer capítulo de la tercera temporada.

¿Por qué? En el primer episodio de “Nanatsu no Taizai”, la sangre gráfica del espectáculo fue cambiada por una tonalidad plateada. Mientras que en la primera temporada se mantuvo el color rojo y en la segunda se tomó la decisión de oscurecerla un poco, en la tercera entrega se convirtió en un tono plata.

Es así que cada vez que una persona resultaba herida, sangraban con luz blanca en lugar de sangre roja, y los fanáticos se han apresurado a llamar al programa sobre la censura innecesaria. A demás se colocaron sombras por todos lados y recortaron escenas.

No me gusta que haya censura en la nueva de Nanatsu no Taizai :c — 「 ❄️ Christmas time ❄️ 」Allen (@Npey1Twitch) October 10, 2019

Ya vi el primer capítulo de Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, hay un ligero cambio de animación, es aceptable pero no a la CENSURA ¿que rayos con la sangre Blanca y el corazón que Ban muestra?

Estoy así: pic.twitter.com/DTJEp6HVHh — González. (@_Unbelievableee) October 10, 2019

Tremenda mierda la censura de Nanatsu no Taizai, qué problema hay con que haya sangre? Que nadie tiene sangre blanca hostias — 🎃 SpookyShark💦 🎃 (@SrtShark) October 10, 2019

Ya he visto el primer capítulo de la nueva temporada de nanatsu no taizai.



Se le podría llamar censura no taizai — Cadeq (@cadeq) October 10, 2019

Pero esa no es la única razón que causó la molestia de los fans del anime. También se señaló que la calidad de esta temporada era baja en comparación con las dos primeras temporadas.

Este problema se debe a que los encargados de animar la tercera parte fue un estudio diferente al de las anteriores entregas. A-1 Pictures fue el encargado de animar las dos primeras temporadas del show, pero a partir de Wrath of Gods el trabajo pasó a manos de Studio Deen.

Me acabo de decepcionar mucho con el capítulo de nanatsu no taizai (Los 7 pecados capitales). La animación está super horrible y la sangre es blanca🙃🙃🙃 — LuisF. ☾ 🎃 (@UnLuisMas_01) October 10, 2019

Este estudio presentaba una sobrecarga de trabajo, así que para cumplir con el compromiso de Seven Deadly Sins, tuvo que subcontratar a otro estudio, March Jack. Y parece que los resultados finales no tienen muy contentos a los seguidores de las aventuras de Meliodas y sus aliados.

Nanatsu no taizai: Kamigami no gekirin.

El primer cap ha estado flojillo, 5/10

La animación es basura. 0/10

Escanor? 10/10. — embarazada cojones embarazada cojones (@GangbangMista) October 10, 2019

Mala manera de empezar Nanatsu no Taizai. Con censura absurda y ridícula. Sangre blanca y borrones negros para tapar. Ya sea cosa del nuevo estudio de animación o el cambio de horario, queda fatal. Del resto no me quejo; OST y personajes carismáticos de siempre — Javier DOC (@Sr_Mitos) October 10, 2019

Además, en Twitter se mostraron otras comparaciones entre el manga y el anime, para demostrar la censura del episodio. Por ejemplo, en esta imagen se puede apreciar cómo la producción de Studio Deen cubrió el cuerpo de Diana con neblina que no aparece en la obra escrita por Nakaba Suzuki.