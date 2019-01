"Seven Deadly Sins", ¿tendrá nueva temporada en Netflix?

"Nanatsu no Taizai", mejor conocido como "Seven Deadly Sins", es un manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki, publicado por Weekly Shonen Magazine desde el 2012. En el 2014, se estrenó un anime del mismo nombre creado por A-1 Pictures y licenciado por Netflix.



Esta serie cuenta la historia de la búsqueda de Elizabeth Liones, la tercera princesa del reino de Liones, de los Siete Pecados Capitales, ancestrales guerreros pecadores que son considerados los peores criminales de todo el reino.

Actualmente, la plataforma de Netflix tiene listado tres grupos de capítulos que han confundido a más de uno al momento de mirar la serie. ¿Son 3 temporadas? ¿O acaso solo hay una temporada y los demás son capítulos especiales?

¿En qué temporada está "Seven Deadly Sins"?

La plataforma de streaming por Internet tiene listado 24 capítulos que conforman la primera temporada, que es agrupada con este mismo nombre o "Season 1" en inglés. Sin embargo, los otros dos grupos de episodios no tienen esta denominación.

Los siguientes 4 capítulos, también llamados OVAS, se publicaron bajo el nombre "Los indicios de la Guerra Santa". Estos fueron especiales de televisión que se transmitieron independientemente de la historia principal, pero igual fueron escritos por su creador original, Nakaba.

Se suponía que la segunda temporada iba a estrenarse en 2016, pero por diversos problemas fue retrasada hasta el 2018. La misma se llamó "Imashime no Fukkatsu" o "La resurrección de los mandamientos" en Netflix, que no la alistó como “segunda temporada", llevando a la confusión a cientos de seguidores de la serie.

Por estos motivos, los 'Siete Pecados Capitales' estrenarían en los próximos años su tercera temporada, aunque para el público se trataría de la cuarta.

¿Qué pasaría en la nueva temporada de "Seven Deadly Sins"

Considerando que el manga de "Seven Deadly Sins" sigue publicándose y que el anime solo ha cubierto un aproximado de 197 capítulos del manga de los 286 publicados hasta la fecha, aún queda mucha historia que recorrer dentro de este universo.

Sin entrar en spoilers, el reino de Camelot ha caído sobre Zeldris y los otros mandamientos. El Rey Arturo está escondido y puede ser el fin para Camelot. Durante esta temporada, si es que la hay, se revelarían muchos secretos y verdades a medida que la relación entre Meliodas y Elizabeth da un giro que pocos esperan. ¿Será que por fin Meliodas sucumbirá a su origen demoniaco?

Tráiler de la temporada 3 de "Seven Deadly Sins"

De momento, Netflix no ha anunciado ningún tráiler oficial de la continuación de "Seven Deadly Sins". Existen algunos montajes en YouTube sobre los supuestos nuevos episodios, pero de momento no existe un avance de la producción de A-1 Pictures.

Personajes de "Seven Deadly Sins"

Elizabeth Liones

Meliodas

Ban

Diane

King

Gowther

Merlín

Escanor

Hawk

Zeldris

Fraudin

Gloxinia

Drole

Monspeet

Melascula

Grayroad

Derieri

Estarossa/Mael

¿Cuándo sería estrenada la nueva temporada de "Seven Deadly Sins"?

Si bien es cierto que existe todavía una gran historia por delante, Netflix aún no ha anunciado su renovación en la plataforma. Considerando el tamaño de producción de cada capítulo, se estima que el estreno de la tercera temporada, si es que realmente hay otra entrega, sería en el 2020.

Por su parte, Japón debería recibir la transmisión semanal por la cadena JNN, así que podría demorar un poco más desde ese momento hasta que Netflix compile los episodios por completo y publique los 24 capítulos siguientes en una sola tanda.